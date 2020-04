Cobiçado, André Onana entra na mira de três gigantes do futebol europeu; Barcelona e PSG estão na ‘jogada’

Fim da ‘Geração de Ouro’ do Ajax? Cobiçado, o goleiro André Onana revelou ao jornal holandês ‘Algemeen Dagblad’ que quer deixar os Godenzonen no final da temporada. Aos 24 anos, o paredão acredita que chegou a hora mudar de ares e ‘dar um passo à frente’ na carreira. “Vivi cinco grandes anos em Amsterdã”.

Conforme informações do UOL Esporte, o arqueiro camaronês está na mira de Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain. Os espanhóis, inclusive, já teriam se reunido com o empresário do jogador, Albert Botines, para avançar em negociações pelo goleiro. O PSG também busca ‘preferência’, enquanto os Blues monitoram.

SC Heerenveen v Ajax – Dutch Eredivisie

A princípio, o Ajax pede pelo menos 40 milhões de euros (R$ 241,6 milhões na cotação atual) para liberar Onana. Vale destacar que os holandeses tentam renovar com o destaque da equipe até 2022 e, caso o camisa 24 dê sinal positivo, ficaria ainda mais difícil tirar o prodígio da Holanda.

Recentemente, Botines disse que os interesses do jogador vão guiar as negociações, seja pela permanência ou saída. “Há muita movimentação em torno do André [Onana]. O Barcelona ainda não fez proposta oficial. O Ajax pretende seguir com ele. Temos que pensar na ambição do jogador“, afirmou o agente.