Colombiano cita Flamengo em live no Instagram e fala em ‘sonho’

O ​Flamengo é um time que, literalmente, continua em “otô patamar”. O ano de 2019 foi fenomenal para a clube carioca com direito à conquista da ​Libertadores e Campeonato Brasileiro. Além disso, o Rubro-Negro conta com um elenco de peso: Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Filipe Luís, Éverton Ribeiro, Gérson, Rafinha e outras preciosidades.

Diante disso, pode-se afirmar que muitos atletas desejam atuar pelo Fla. Dessa vez a vontade falou mais alto no colombiano Johan Arango. O jogador, que defende o Binacional, realizou uma live nas redes sociais e deixou claro a vontade de jogar no clube de Jorge Jesus, conforme apontou o site ​Coluna do Flamengo:

“Que incrível seria jogar em São Paulo, Flamengo, River Plate e Boca Juniors” , disse o jogador.