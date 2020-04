Com apresentação inusitada, Ramon projeta planos e objetivos no Vasco

Nada acontecendo no futebol, campeonatos suspensos e planos repensados no ​Vasco. O Gigante da Colina aproveitou a oportunidade para mudar a sua comissão técnica. Saiu o experiente Abel Braga do comando para a chegada de Ramon Menezes, ex-jogador do clube, dando seus primeiros passos como treinador.

Na última sexta-feira, o novo comandante foi apresentado de uma forma incomum: virtualmente. Diante de todo o panorama envolvendo as prevenções quanto ao coronavírus, foi desta forma que os vascaínos superaram a barreira do isolamento social. Durante o papo transmitido pela VascoTV, o treinador trouxe à tona suas perspectivas dentro de São Januário para o complemento da temporada:

“A minha projeção é pautada em cima do trabalho, o meu trabalho junto ao dos jogadores. Eles são grandes profissionais, temos várias lideranças positivas dentro do grupo​ (…) Sul-Americana está em aberto, e aí é o nosso trabalho em conjunto que vai dizer onde a gente pode chegar. Eu tenho uma ideia de chegar bem longe, junto de todo o grupo“, avaliou Ramon.

