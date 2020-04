Com aval de Luxa, Palmeiras deve oficializar proposta por meia avaliado em R$ 8,5 milhões

​O ​Palmeiras está buscando formas de viabilizar a contratação do volante Pedro Aquino. O peruano de 24 anos, que atua no León (emprestado pelo Monterrey), do México, e também pela seleção de seu país, foi recentemente oferecido ao clube e agradou. Agora, é preciso encontrar um modo de equalizar as questões financeiras para, quem sabe, fechar o negócio. Segundo o site ​Transfermarkt , Aquino está avaliado em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8,5 milhões).

De acordo com o jornalista ​Jorge Nicola, o nome do atleta, inclusive, já conta com o aval do técnico Vanderlei Luxemburgo. Por isso, no momento, a missão do executivo de futebol Anderson Barros é tentar diminuir a pedida da equipe mexicana, considerada bastante alta. Inicialmente, o objetivo de quem detém seus direitos econômicos é repassar os 100% por um valor na casa dos 3,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 20 milhões. O Verdão, no entanto, trabalha com a ideia de adquirir 50% e propor a compra fixada da outra metade caso o desempenho do meio-campista seja considerado satisfatório ou se ele atingir metas estipuladas previamente.

O clube paulista quer aproveitar a parada no calendário por conta da pandemia de coronavírus para fechar seu grupo de jogadores. Antes de pensar em Aquino, a direção foi atrás de Gregore, do ​Bahia, mas exigências contratuais por parte do time de Salvador emperraram a evolução das tratativas. Por isso, é bem provável que, nos próximos dias, a proposta pelo gringo do León seja oficializada.

