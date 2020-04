Com contrato por vencer, titular absoluto do Fla é sondado por time de Carille

Do atual elenco do ​Flamengo, oito jogadores possuem contrato somente até o final da temporada. Um eles é Diego Alves. Pois, segundo jornalista ​Venê Casagrande, o goleiro recebeu uma sondagem do ​Al-Ittihad.

O time da Arábia Saudita, atualmente, é treinado por Fábio Carille, ex-​Corinthians. E, ao que tudo indica, não terá sucesso na tentativa de levar o arqueiro, que é titular absoluto do Rubro-Negro. Muito embora seu compromisso esteja próximo do fim, a tendência é de que ocorra a renovação do mesmo.

Antes da paralisação do calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia de coronavírus, as partes já vinham tratando do assunto, que será retomado tão logo a bola volte a rolar. A preferência de Diego Alves, inclusive, é seguir na Gávea, o que naturalmente é um fator importante para que se chegue a um denominador comum. O goleiro defende o Fla desde o meio de 2017. Neste período, já conquistou Florida Cup, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América (todos em 2019), Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil (ambos em 2020). Ele está com 34 anos.

