Com contrato próximo do fim, Wellington Silva tem futuro ‘definido’ pelo Fluminense

​Antes da pausa no calendário, o ​Fluminense deu um grande passo para definir o futuro de um jogador importante de seu elenco: Wellington Silva. Titular em várias oportunidades com Odair Hellmann no primeiro trimestre da temporada, o veloz atacante deve seguir nas Laranjeiras por mais um bom tempo, apesar de seu vínculo atual estar na iminência de expirar.

Como destaca o ​UOL Esportes, a diretoria tricolor mantinha conversas avançadas com o atleta antes da paralisação do futebol brasileiro, tratativas nas quais ficou evidente a vontade mútua de prorrogar o ‘casamento’ recém-retomado. Há, portanto, um acordo verbal entre as partes para que o contrato de Wellington Silva seja prorrogado por mais um ano e meio, ou seja, até dezembro de 2021. Seu vínculo atual se encerra no dia 31 de julho.

O desejo do atacante em seguir no seu clube formador, a confiança da comissão técnica em seu futebol e a satisfação dos dirigentes com o retorno do atleta deixam as partes tranquilas neste período de pausa. A renovação é dada como certa, sem necessidade de ‘correr’ para agilizar as etapas em meio às férias dos funcionários tricolores.

