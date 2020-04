Com coronavírus, Carlinhos de Jesus e esposa esperam exames

Na última quarta-feira (22), Carlinhos de Jesus contou aos fãs que ele e a esposa, Rachel Vieira, contraíram o novo coronavírus.



Carlinhos de Jesus contrai o novo coronavírus



Agora, o casal está em um hospital no Rio de Janeiro esperando resultados de exames que indicarão se eles precisam ou não ser internados.



As informações foram dadas por Fátima Bernardes, no programa Encontro, da Globo, que confirmou que sua produção conversou com o coreógrafo.



“Ele a mulher, Rachel, estão em um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro, onde foram realizar exames, dependendo do resultado vão saber se têm que ficar internados ou não. A nossa produção acabou de falar com ele. O Carlinhos agradeceu as milhares de mensagens de carinho que ele vem recebendo. Ele acredita que o pior já passou”, explicou a apresentadora.



Carlinhos de Jesus definiu a doença como avassaladora



O coreógrafo, de 67 anos, publicou um vídeo na manhã da última quarta-feira (22) em seu Instagram explicando os detalhes.



“Em quarentena desde o início de tudo, cuidando da minha família e também do condomínio (sou o síndico) com medidas severas de isolamento, mesmo assim, eu e minha mulher contraímos a Covid-19. Uma única saída ao supermercado, às 6h30 da manhã, foi o suficiente para o contágio! Portanto, tomem cuidado, saiam se necessário! É avassalador”, desabafou ele.



No vídeo publicado, Carlinhos ainda destacou os sintomas que vem sentindo:



“Muita dor, febre alta e dificuldade de respirar”, disse.



Visivelmente emocionado, o famoso ainda deixou um recado para seus seguidores.



“Fiquem em casa, isso não é uma doencinha qualquer, vamos nos cuidar. Você, sua família, seus vizinhos, até encontrar uma solução. Acredito que vamos superar isso, não saiam de casa, fiquem em casa. É avassalador. Todo o cuidado é pouco”, completou.



