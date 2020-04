Com Diniz psicólogo, São Paulo define plano para recuperar Gonzalo Carneiro

​Na semana passada, o ​São Paulo ganhou um reforço inesperado para a sequência da temporada. O centroavante Gonzalo Carneiro, que havia sido suspenso por dois anos pelo uso de cocaína, obteve redução de pena, que caiu pela metade, junto ao Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Com isso, o jogador já está liberado para entrar em campo assim que as competições forem retomadas, e o clube já traça planos de como receber o profissional e recuperá-lo para o esporte.

Como desta matéria do ​Uol Esporte, existe a convicção interna no Morumbi de que, além de uma retomada da condição física, é preciso tratar o “mental” do atleta, que sofria de depressão. Assim, acredita-se que o técnico Fernando Diniz terá um papel fundamental nesta retomada, uma vez que é formado em psicologia. Por saber lidar com este tipo de situação, inclusive, já se colocou à disposição para acolher o uruguaio, que estava até mesmo impedido de frequentar as dependências do clube.

Enquanto a punição estava em vigor, o contrato de Carneiro, que é válido até 31 de março de 2021, se encontrava suspenso. Agora, o mesmo volta a estar vigente, e o Tricolor quer implementar no centroavante uma mentalidade competitiva para o dia a dia de trabalho. Desde que chegou ao Brasil indicado por Diego Lugano, jamais emplacou. Em um total de 24 partidas, marcou apenas um gol. Agora, o momento é novo, mas o profissional de 24 anos também precisa se ajudar.

