Com Fla no topo, brasileiros mais uma vez se destacam no Twitter; veja top 25 de interações

​O mês de março chegou ao fim e, mais uma vez, os clubes brasileiros foram destaques, na comparação com os rivais do continente americano, em interações no Twitter. O ​Flamengo, para variar, lidera esta lista.

Conforme dados do Deportes & Finanzas, o Rubro-Negro acumulou nada menos que 6,3 milhões de interações. No top 10 ainda aparecem outros seis times do país (ver números na tabela abaixo): ​Atlético-MG (4º), ​São Paulo (5º), ​Internacional (6º), ​Vasco da Gama (7º), Palmeiras (8º) e ​Botafogo (9º). Apenas River Plate, Boca Juniors (ambos da Argentina) e América (México) se infiltram em meio aos brazucas.

​1º – Flamengo: 6,3 milhões 14º – Chivas:​ 591 mil 2º​ – River Plate: 1,73 milhão ​15º – Cruz Azul: 487 mil ​3º – Boca Juniors: 1,34 milhão ​16º – Cruzeiro: 458 mil ​4º – Atlético-MG: 1,08 milhão ​17º – Corinthians: 407 mil ​5º – São Paulo: 1,07 milhão ​18º – Tigres: 345 mil ​6º – Internacional: 901 mil ​19º – Atlanta United: 257 mil ​7º – Vasco da Gama: 894 mil ​20º – Bahia: 256 mil ​8º – Palmeiras: 785 mil ​21º – Athletico-PR: 251 mil ​9º – Botafogo: 765 mil ​22º – Racing: 212 mil ​10º – América: 738 mil ​23º – Fortaleza: 193 mil ​11º – Fluminense: 721 mil ​24º – Nacional: 188 mil ​12º – Grêmio: 686 mil ​25º – Peñarol: 175 mil ​13º – Santos: 656 mil ​

Levando-se em consideração o top 25, há mais oito equipes do Brasil em destaque: Fluminense (11º), ​Grêmio (12º), ​Santos (13º), ​Cruzeiro (16º), ​Corinthians (17º), ​Bahia (20º), ​Athletico-PR (21º) e ​Fortaleza (23º). Neste aumento de espectro, aparecem também dois representantes do Uruguai, um dos Estados Unidos, um da Argentina e três do México.

