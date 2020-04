Com gravidez de risco, ex-BBB fala sobre tensão na quarentena

A ex-BBB Janaína do Mar vive uma gestação difícil, considerada de alto risco, devido a um mioma de 12 centímetros, localizado na parte interna do útero, além de pressão alta. Com sua barriga linda de 32 semanas, da terceira gestação, Jana contou a OFuxico como está vivendo a reta final da gravidez, durante a quarentena por causa do coronavírus.



“Então … Estamos em casa, cuidando da família e do finalzinho dessa gestação cheia de turbulências. Como estou numa gestação de alto risco por conta de um mioma, pressão alta e diabete gestacional, estou aproveitando para curtir as crianças e fazer o repouso exigido pelo médico. As dificuldades de estar gestante em período de pandemia são inúmeras e sei que muitas mães estão passando por isso. Medo de ir às consultas e exames nos hospitais, dificuldade de fazer chá de bebê e até o enxoval, pois as lojas não estão abertas.”



Ex-BBB Janaína está grávida



Janaína do Mar também falou sobre a ansiedade e a tensão em relação à chegada do bebê, uma menina, que se chamará Maria.



“A ansiedade pelo isolamento social e a incerteza de como será a vinda de um bebê frágil e vulnerável, em uma época de muitos perigos, e ainda sem vacina, estão presentes. Então estamos guardadinhos em casa e orando para tudo passar logo!”.



Casada com o hairstylist Márcio Xavier, Jana é mãe de Natã (8) e Marina Morena (6).



Ex-BBB Janaína do Mar perde o dente no palco de espetáculo



Book cancelado



No sábado (18), Janaína postou um desabafo nas redes sociais, por conta de ter que cancelar um book fotográfico, para se resguardar nesse período da COVID-19.



‘Diário de uma mãe na pandemia… Querido diário hoje cancelei o meu book fotográfico (que seria uma linda produção) por conta de todo o risco que ele poderia causar a equipe e a mim… Ele seria um sonho de fazer fotos aquáticas que não vou realizar … Chatiadíssima … Frustradíssima… E me deixa curtir meu mal humor hoje … Obrigada… Denada!”, legendou ela, o clique feito pelo fotógrafo Rodrigo Amaro.







Salão com horários diferenciados



Atualmente, junto com o maridão, Jana administra o Max Platinum Hair Beleza e Estética, que fica no Parque São Lucas, em São Paulo. Márcio contou à nossa reportagem, como está lidando com este momento.



“Nosso salão está com horários reduzidos e de portas fechadas, com atendimento diário, com hora marcada, um atendimento particular e individual, sem esquecer da higienização de todos os equipamentos e lavatórios a cada cliente que chega ou sai do ambiente. Também estamos atendendo com máscaras e oferecendo máscaras para as clientes, para segurança de todos.”



Grávida, ex-BBB Janaína do Mar curte viagem romântica com o maridão



Janaína do Mar participou do BBB 11, onde Maria Melilo foi a grande vencedora: Com 43% dos votos Melilo embolsou R$ 1,5 milhão.



O anúncio da terceira gravidez aconteceu, durante a festa de aniversário de seis anos de Marina, ainda em novembro de 2019. Janaína e Márcio estão juntos há mais de 14 anos e, sempre que podem, vivem protagonizando cliques românticos, compartilhados com os fãs, principalmente por meio das redes sociais.