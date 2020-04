Com titulares, Corinthians tem 13 jogadores que podem sair de graça em 2020

​Problema em Itaquera! Em meio à pandemia do novo coronavírus, o ​Corinthians vai precisar discutir sobre o futuro de 13 jogadores do elenco , sendo quatro bastante utilizados pelo técnico Tiago Nunes. A parte financeira vai ser um dos fatores guia para o caminhar das eventuais negociações.

De acordo com informações do ​UOL Esporte, o Timão, assim como outros clubes do mundo, não pretende ousar demais financeiramente e assim pode ver alguns atletas deixarem o clube de graça. De todo modo, o Alvinegro deve observar o cenário interno e externo antes de tomar qualquer providência.

Dos 13 jogadores com contrato em reta final, quatro são os que mais ‘preocupam’, sendo Mauro Boselli, Vágner Love, Léo Santos e Sidcley. Os atacantes vivem situações distintas, com o argentino bem encaminhado e o brasileiro ainda incerto. Ambos têm contrato até o final de dezembro.

Por sua vez, os defensores ainda não têm nenhum caminho traçado. O promissor zagueiro de 21 anos tem contrato até setembro e não sabe se segue no Corinthians. Ele já pode assinar um pré-contrato e sair sem custos no final do contrato. O histórico de lesões é um agravante para a situação do atleta.

Em baixa, o lateral-esquerdo também não sabe se fica ou deixa o alvinegro paulista no final de seu vínculo. O jogador chegou ao Corinthians por empréstimo no começo da temporada, mas não teve o mesmo desempenho de sua primeira passagem na equipe e pode deixar o Parque São Jorge.

Por conta da paralisação ocasionado pelo Coronavirus, a Fifa recomenda a prorrogação dos contratos de jogadores que venceriam em junho, período em que a janela de transferências abre na Europa. Quanto aqui no Brasil, a @CBF_Futebol ainda não falou sobre prorrogações contratuais. — CorinthiansCast (@CastCorinthians) April 17, 2020

Além das ‘prioridades’, o Corinthians ainda tem outros nove jogadores com contrato caminhando para o fim, sendo: Guilherme Romão (Botafogo-SP), Lucca (Al-Khor), Caíque França (Oeste), Carlinhos (Marcílio Dias), Jean (Vitória), Luidy (CRB), Mantuan (Oeste), Marciel (Juventude) e Renê Júnior (Coritiba) – todos estão emprestados e têm seus vínculos se encerrando ainda em 2020.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.