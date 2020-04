Com vínculo perto do fim, dupla tem futuro incerto e pode deixar o Santos sem custos

​Futuro incerto! Em reta final de contrato, Santos não procura meio-campista e atacante e jogadores podem deixar a Vila Belmiro sem custos. Os atletas não foram contactados pelo clube e com o futebol suspenso por tempo indeterminado podem nem voltar a vestir a camisa alvinegra.

De acordo com informações do portal ‘​A Tribuna’, o meia Evandro e o jovem Yuri Alberto têm vínculo com o Peixe, respectivamente, até 30 de junho e 31 de julho, e não receberam nenhuma notificação da equipe praiana. Os jogadores já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro time de graça.

A falta de uma aproximação entre atletas e clube até agora, para além dos empecilhos causados pela pandemia do novo coronavírus, é um grande indicativo de que os jogadores deveram procurar outros caminhos a partir do meio do ano. Os empresários dos futebolistas comentaram com ‘A Tribuna’ sobre a situação de seus representados.

Luis Fernando Novas, estafe de Evandro, disse que o camisa 25 segue disposto a conversar e que tudo depende dos interesses do clube. “O Santos tem direito a uma renovação automática por mais seis meses. Todas as possibilidades existem. Porém ninguém do Santos nos procurou”, explicou o agente.

Por sua vez, Tiago Reinis, empresário de Yuri Alberto, explicou que o camisa 29 também não foi contactado, mas que segue à espera. O Menino da Vila não recebeu muitas oportunidades com Sampaoli, mas ganhou mais minutos com Jesualdo Ferreira. Ainda assim, não há sinal de conversas e a tendência é de que o garoto deixe o Santos.

