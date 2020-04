Com violão no braço, Neymar fala que vai fazer live musical

É, Brasil, perdemos nosso Menino Ney para o mundo da música… Neymar deve desistir da carreira de jogador de futebol e encarar um novo desafio: ser cantor.



Calma, calma, tudo não passa de uma brincadeira! É que o craque publicou uma nova foto em seu Instagram na última quarta-feira (29) e divertiu seus 138 milhões de seguidores na rede social.



Posando com um violão embaixo do braço, ele ‘anunciou’ que faria uma live, assim como os artistas estão fazendo com seus shows sendo transmitidos ao vivo para os fãs.



“Live acústica do NJ (real ou fake?)”, escreveu Neymar na legenda, usando uma carinha brincalhona.



Os internautas logo apoiaram a ideia e o incentivo veio também dos amigos famosos.



Bruninho, de Bruninho e Davi, já afirmou que o jogador está ‘contratado’. Ludmilla, por sua vez, pediu uma música especial sua: “Eu quero Amor Difícil”, escreveu ela. Assim como Daniel Alves, que pediu “aqueeeela”, que Neymar sabe bem. Belutti, da dupla com Marcos, avisou que também quer ser prestigiado durante a cantoria. E Thiaguinho pediu “aquela que a gente fez”.



Thiago Brava, então, resumiu o pensamento de muita gente: “Essa live eu não vou perder jamais”.



E olha que esses só foram alguns dos comentários, viu? Ô, talento! Se for levar a opinião dessa galera em conta, parece que Neymar mandaria muito bem no meio artístico, pelo menos se fizer jus ao apoio dessa gente toda.



Será que rola mesmo essa live?











Bom, se rolar mesmo essa live, sabemos que vai ter muita música romântica no repertório. Isso porque Neymar parece estar apaixonado.



No começo do mês, Matheus e Kauan fizeram uma live no Youtube e revelaram que o jogador pediu uma música para uma pessoa especial.



“Vamos oferecer uma declaração de amor dele para alguém. Só não sabemos para quem é”, afirmou Matheus.



“Aí, Neymar, para sua pessoa especial”, disse Kauan.



Em seguida, a dupla começou a cantar a música Que Sorte A Nossa.



Não demorou muito para que os internautas começassem a especular sobre a tal pessoa especial e o nome mais comentado foi Bruna Marquezine.