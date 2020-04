Como foi 2007? O pior ano da história do Corinthians

​Se ​2020 já vinha sendo um ano complicado para os torcedores do Corinthians, na história do clube há épocas que foram bem piores do que a eliminação para o Guaraní, pela pré-Libertadores.

É, o corinthiano já sofreu demais! Por isso, pensamos em relembrar um desses sofrimentos, no distante ano de 2007. Naquela edição do Campeonato Brasileiro, o clube foi rebaixado à segunda divisão na última rodada.

Quais foram os culpados? O que levou a queda? Veja um pouco mais sobre o assunto:

A MSI e as acusações de lavagem de dinheiro

Em 2005, o Corinthians montou um timaço. A contratação de Tévez por muito tempo se manteve como a mais cara da história. Há muitas listas, inclusive, que ainda a colocam no topo por conta da correção monetária. Outros nome, como Mascherano, também chegaram para reforçar a equipe.

Com isso, apesar das polêmicas com arbitragem, o Corinthians sagrou-se campeão nacional em 2005. Porém, a grande questão é que as contratações foram feitas com a ajuda financeira da MSI, grupo de investimentos liderado pelo iraniano Kia Joorabchian.

2006 e a saída da MSI

Já em 2006, o sonho do time perfeito começou a ruir. A MSI parou de injetar dinheiro no Corinthians. Tevez saiu pela porta dos fundos e Émerson Leão não conseguiu acertar o time para aquela temporada, que foi consideravelmente morna.

2007 e os escândalos de corrupção

Como o dinheiro do Corinthians veio de fora, quando a fonte secou, não deu mais para manter os investimentos. Assim, o Timão manteve um time cada vez mais fraco, que não conseguia contratar, nem manter suas peças. Um grande exemplo desse problema é Willian, meia-atacante hoje no Chelsea, que se destacou em 2007, mas ainda antes do fim do campeonato rumou para a Ucrânia.

Fora das 4 linhas, escândalos de corrupção envolvendo o presidente Alberto Dualib e a MSI de Kia Joorabchian colocaram o Corinthians nas páginas policiais. Em uma nova eleição, Andrés Sanchez assumiu a presidência, com a tentativa de salvar o clube do descenço.

O Brasileirão de 2007

A campanha de 2007 no Brasileiro foi tão ruim que o Corinthians deu sorte de não ter caído antes. Em 38 jogos, apenas 10 vitórias, 14 derrotas e 14 empates. Um time que igualava muito os placares e vencia muito pouco.

No percurso, alguns jogos memoráveis, como a quebra do tabu contra o São Paulo e o pênalti defendido pelo goleiro Felipe contra o Goiás. Após perder em casa para o Vasco e jogar fora a chance de se salvar, o Corinthians deixou a decisão para a última hora.

Entrou no Olímpico precisando vencer o Grêmio e torcer para o Goiás não ganhar do Internacional. As duas missões eram difíceis, já que o tricolor era o atual vice-campeão da Libertadores e muito forte dentro de casa e o colorado, ainda sentido pelas polêmicas de 2005, não fez muito esforço para derrotar os esmeraldinos.

Mais uma vez, o Timão empatou. O Goiás ganhou e nós fomos para a série B. Um ano difícil, mas que deveria servir de aprendizado.

Parece que não.