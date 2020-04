Como Griselda! Personagens que ficaram ricos nas novelas

Durante esta última semana, a edição especial de Fina Estampa, que está substituindo Amor de Mãe na faixa das 21h da TV Globo por conta da pandemia do novo coronavírus, foi bastante agitada, afinal, Griselda (Lilia Cabral) ganhou na loteria.



Após receber o prêmio de R$ 50 milhões, ‘Pereirão’ começou a mudar de vida completamente (para melhor, claro!), emocionando mais uma vez o público.



Porém, diversos personagens já chegaram a mudar da água para o vinho nas novelas, e nós do OFuxico separamos alguns para vocês. Confira:



Ana Francisca (Mariana Ximenes) – Chocolate com Pimenta











Ana Francisca é um grande exemplo de personagem a mudar drasticamente de vida na teledramaturgia, e sua história é bastante conhecida entre o público da TV Globo, que amou assistir a Chocolate com Pimenta.



Ana era uma jovem bastante menosprezada pelas pessoas de sua cidade, principalmente por todos que trabalham na fábrica de sua cidade junto com ela.



Após ficar grávida de Danilo (Murilo Benício) e pensar ter sido abandonada, ela se casa com Ludovico (Ary Fontoura), que após morrer, deixa a fábrica e sua fortuna a ela.



Foguinho (Lázaro Ramos) – Cobras e Lagartos











Em Cobras e Lagartos, Foguinho e Duda (Daniel de Oliveira), tinham a mesma origem humilde e o mesmo nome: Daniel Miranda.



Por conta disso, a herança de Omar Pasquin (Francisco Cuoco) que devia ir para Duda acaba sendo recebida por Foguinho, que entra para a alta sociedade, mas influenciado por Ellen (Taís Araújo), na qual era extremamente apaixonado.



Laura (Cláudia Abreu) – Celebridade











Laura era a grande vilã da novela Celebridade, também da TV Globo, e extremamente ardilosa, ela se aproxima de Maria Clara (Malu Mader), dona da produtora Mello Diniz, afirmando ser sua amiga.



Porém, no fundo ela pretende tomar de Maria Clara a Mello Diniz para si, pois a canção Musa de Verão (espécie de Garota de Ipanema) que tornou a empresária rica na verdade foi composta pelo padrasto de Laura, Ubaldo (Gracindo Júnior), em homenagem à sua mãe, Marília (Alessandra Negrini).



Em dado momento, Laura consegue assumir a Mello Diniz após comprovar sua história, entrando para alta sociedade. Porém, Maria Clara descobre que a rival armou diversas situações contra ela, e dá uma surra na vilã que marcou as telinhas



Bené (Marcello Novaes) – Cama de Gato











Em Cama de Gato, Marcello Novaes interpretou Bené, que é profundamente inspirado em Raí, de Quatro por Quatro, seu personagem de maior sucesso da carreira.



Um humilde pipoqueiro, sua vida muda drasticamente ao descobrir que é adotado, e seu pai biológico é um grande coronel que lhe deixa uma bela herança.



Maria do Carmo (Regina Duarte) – Rainha da Sucata







Fugindo um pouco dos outros personagens da lista, Maria do Carmo mudou drasticamente de vida por meio de sua as próprias ações, tendo investido no ferro-velho de seu pai, Onofre (Lima Duarte).



Apesar de ascender na vida e se tornar conhecida como a Rainha da Sucata, Maria do ramo nunca perdeu sua humildade e elegância.



