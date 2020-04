CONTROLES DE CLASSE MUNDIAL NA PALMA DA SUA MÃO

Grandes lojas, gigantes da Internet, empresas de logística e transportadoras controlam cada etapa de sua operação. Usando dados em tempo real, eles podem melhorar a capacidade, controlar o estoque, rastrear ativos e aumentar a eficiência.

Empresas de pequeno e médio porte geralmente não conseguem aproveitar esses benefícios porque os complicados sistemas de impressão e digitalização de códigos de barras são simplesmente muito caros e pesados.

Assim como as soluções de pagamento móvel revolucionaram o mercado e capacitaram pequenas empresas e empreendedores a concluir transações como os gigantes corporativos, as modernas impressoras e scanners de código de barras oferecem a iniciantes e empresas menores o poder de aproveitar as vantagens logísticas de ter controles rígidos como rastreamento usando os mais recentes códigos de barras EAN 13.

O PARADIGMA ANTIGO

Durante anos, “fazer inventário” foi uma tarefa penosa que um funcionário de baixo escalão teve pouco incentivo para acertar ou outra tarefa assumida pelo proprietário ou gerente da empresa. Registros em papel e planilhas ponderadas, roladas para sempre ou impressas em matriz de pontos, têm sido os principais pilares do rastreamento de inventário para organizações menores.

AS NOVAS FERRAMENTAS

Um sistema de código de barras reduz erros humanos e as despesas de manutenção de registros orientada pelos funcionários. Eles são versáteis, baratos e oferecem uma melhor compreensão do funcionamento interno da empresa, ações do cliente e tendências de comportamento. O código de barras permite que uma empresa mantenha dados sólidos sobre o que eles têm em estoque, o que está indo e vindo, e tudo com uma economia líquida em relação aos esforços manuais. Os códigos de barras também unificam as operações de front office e back office da empresa, para que as equipes de suprimentos e varejo tenham as mesmas informações. Processar os códigos de barras permite que organizações de qualquer tamanho gerenciem seu inventário de maneira inteligente. A tecnologia também continua a evoluir e crescer à medida que grandes universidades, como Stanford, continuam trabalhando com códigos de barras.

INTEGRAÇÃO

A implementação de um sistema de código de barras faz muito sentido. Avançar com uma plataforma de serviço que integra gerenciamento de inventário, esforços de ponto de venda de varejo, inteligência de negócios e hardware físico necessário para implementar a solução, etiquetar os itens e acompanhá-los no ciclo de vida do produto é de extrema importância. A chave para ter sucesso com a tecnologia de código de barras é encontrar um provedor que atenda às necessidades da empresa sem interromper a maneira como a empresa opera.

A REVOLUÇÃO

A mudança mais perturbadora na frente do inventário e do gerenciamento de ativos é a chegada de ferramentas eficazes e acessíveis, que capacitam empresas de pequeno a médio porte a imprimir e digitalizar as etiquetas necessárias para implementar códigos de barras.

Agora, usando o software e o hardware que uma pequena empresa típica realmente possui, existem soluções que se integram ao Microsoft Office e às tecnologias comuns de banco de dados. Esqueça a planilha e adote folhas de vendas prontas para digitalização, etiquetas de inventário, rastreadores de remessa e gerenciamento de inventário que podem ser implantados em qualquer lugar com aplicativos e ferramentas para smartphones.

EAN 13:

Os códigos de barras EAN 13 são o salto evolutivo em relação aos sistemas de codificação anteriores. Os novos modelos e ferramentas mantêm mais informações em mais formatos acessíveis às empresas e seus clientes, onde quer que eles se encontrem. “Fazer inventário” acabou; o gerenciamento de inventário é em tempo real e inteligente com produtos e software de código de barras 2D. Saber mais sobre código de barras é ótimo para a sua empresa.