Como se chamariam os personagens de ‘La Casa de Papel’ se fossem clubes de futebol?

​Na próxima sexta (3), vai ao ar a quarta temporada da renomada e premiada série ‘La Casa de Papel’, produção disponibilizada no catálogo da Netflix. Como estamos pra lá de ansiosos para conferir o que esta nova temporada traz, preparamos esse aquecimento especial inspirado no seriado: se seus protagonistas fossem clubes da ​Série A, e não cidades, quais seriam seus nomes? Tentamos caçar similaridades e chegamos a esse resultado. Confira:

1. Tóquio – Flamengo

Forte, impulsiva, extremamente inteligente/cerebral e letal na hora de atacar. Essa descrição se encaixa perfeitamente para a personagem Tóquio e também para o ​Flamengo, que comandado pelo genial Jorge Jesus, tornou-se uma máquina de vencer e anotar gols desde 2019.

2. Moscou – Grêmio

No seriado, Moscou era mineiro e transformou-se em um serralheiro. Abrir cadeados, cofres, trancas e afins é a sua especialidade e, no grupo, é uma figura bastante admirada. Podemos ligá-lo ao ​Grêmio, respeitado por sua resiliência/conquistas na última década e dono de um ataque intenso, capaz de ‘perfurar’ qualquer defesa rival.

3. Berlim – Palmeiras

Especialista em roubo de joias, Berlim é durão, temperamental, bruto, direto e impecável do que faz. Na dureza, na frieza e na competência, podemos compará-lo ao ​Palmeiras, que apesar de ter um estilo de jogo meio contestado, venceu e muito nas últimas temporadas.

4. Denver – Corinthians

Filho de Moscou, Denver é bastante impulsivo e taxado por muitos como uma ‘bomba-relógio’. É, no entanto, bastante popular entre os fãs do seriado. É possível enxergar o ​Corinthians em Denver: torcida grande, sempre agressivo nos mercados, mas que comete seus vacilos dentro e fora das quatro linhas. Está sempre sob pressão.

5. Nairóbi – Internacional

Nairóbi viveu anos difíceis, tanto na infância quanto na vida adulta, perdendo a guarda de seu filho justamente por estar no mundo crime. Transformou sua história dura em determinação e em uma obsessão por fazer algo grande. Este enredo pode ser aplicado ao ​Internacional, um gigante que experimentou duros anos (2016/17) e hoje sonha em voltar às conquistas de peso.

6. Rio – Fluminense

Rio é o mais jovem do grupo e persegue, ao longo da trama, uma grande ação/gesto para se provar como ‘merecedor’ de estar ali. O ​Fluminense pode não ser um clube novo – aliás, é um dos mais antigos do nosso futebol -, mas é conhecido mundialmente por seus jovens talentos. Persegue um título continental para cessar as desconfianças que pairam sobre ele.

7. Helsinque – Vasco

Helsinque tem um passado marcado por episódios duros e violentos, que o embruteceram e o tornaram rígido, machucado. O ​Vasco é força bruta, tem uma torcida apaixonada e incansável, mas é um gigante ferido pelos inúmeros rebaixamentos e gestões ruins nos últimos 20 anos.

8. Oslo – São Paulo

Oslo, assim como Helsique, também é força bruta. É considerado intimidador e disciplinado. O ​São Paulo era exatamente assim na primeira década do milênio (2000-2009) e tenta resgatar esse perfil, atualmente, sob comando de Fernando Diniz.

9. Raquel/Lisboa – Athletico Paranaense

Raquel Murillo é uma inspetora que se junta tardiamente ao grupo de elite, somente na terceira temporada da série, sob a alcunha de Lisboa. Deixou a chamada ‘zona intermediária’ e agora quer protagonismo. Esse é o ​Athletico Paranaense, por muitos anos visto como inofensivo, mas que tem rompido barreiras e fez cair por terra a ‘lei dos 12 grandes’ no Brasil com títulos.

10. Monica/Estocolmo – Santos