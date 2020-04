Como seria a escalação do seu time hoje só com jogadores formados na base? O 90min pensou para você

​O pontapé inicial foi dado! Não, infelizmente não estamos falando do retorno das ligas e competições mundo afora. Pelo menos não por enquanto. A bola que começou a rolar por aqui é de uma nova série de artigos, em que nós do 90min vamos falar de categoria de base, talento e saudade. Basicamente vamos falar de futebol brasileiro em sua essência.

Você já parou para pensar como seu time seria fantástico – até mesmo nos dias de hoje – se todos os atletas formados na base dele permanecessem? Imaginem um Santos com Rodrygo e ​Neymar no ataque. Ou um Internacional, com Alisson e Taison. E tantos e tantos outros. Foi exatamente o que fizemos, caso a caso, um a um, na série que começa hoje, justamente com estes dois clubes. Tão gigantes quanto celeiro de craques.

Mas fiquem tranquilos que a curiosidade logo logo vai passar. Nos próximos dias, todo dia a partir desta quinta-feira, soltaremos dois clubes. Apertem os cintos, peguem os lenços e vamos sonhar com o mundo ideal.