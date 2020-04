Como seria o XI ideal do Internacional se todos os jogadores formados no clube ainda estivessem?

​O ​Internacional já revelou diversos jogadores que fizeram história no futebol mundial, sendo consagrados por diversas equipes estrangeiras. Nesta última década, deixou claro a marca de revelar grandes jogadores e que o Beira-Rio é um estádio que forma grandes craques.Fizemos uma lista com os atletas da atualidade que hipoteticamente seria uma grande seleção revelada pelo colorado. Confira!

1. Alisson

O atual melhor goleiro do mundo, Alisson Becker começou na categoria de base com apenas oito anos de idade e atuou no time profissional gaúcho de 2013 a 2016. O jogador assumido colorado fanático, conquistou pelo clube títulos do Campeonato Gaúcho e se destacou nos jogos que disputou em 2015.​

2. Heitor

​O jovem de apenas 20 anos se destacou nas categorias de base do Internacional e atualmente compõe o time do colorado. Sendo uma promessa do futebol brasileiro e um lateral-direito que chama a atenção de outros clubes.

3. Bruno Fuchs

​Outra jovem promessa do clube gaúcho, estreou profissionalmente no time em 2019 com seus 20 anos. No mesmo ano, Bruno herdou a camisa 3 do Internacional, consagrada pelos ídolos Figueroa e Índio.

4. Sidnei

​Formado na categoria de base do colorado, o jogador se consagrou na zaga com seu bom desempenho da Recopa Sul-Americana de 2007 na qual se sagrou campeão pelo Internacional. Atuou nos Campeonatos Brasileiros de 2007 e 2008 e neste mesmo ano foi negociado com o Benfica.

5. Iago

​O jovem Iago Amaral de apenas 23 anos foi formado pela base colorado e atualmente joga pelo Augsburg da Alemanha. Se destacando na categoria de base colorada, o lateral-esquerdo foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

6. Rodrigo Dourado

Dourado começou na equipe de base aos seus 12 anos e desde então atuou pela categoria de base mostrando grande potencial pelo clube gaúcho. Teve sua primeira oportunidade no time profissional em 2012 e em 2015 teve um grande desempenho na equipe e mostrou sua qualidade dentro de campo. Ainda no Inter, Dourado está se recuperando de uma lesão.

7. Sandro

O volante Sandro chegou ao clube em 2008 e no mesmo ano foi promovido dos juvenis para reserva dos profissionais do Campeonato Gaúcho. Conquistou a Copa Sul-Americana de 2008 e foi um dos principais volantes da conquista da Libertadores de 2010.

8. Taison

O gaúcho estreou pelo colorado em 2008 e se destacou por seus gols, velocidade e habilidade que mostrava dentro de campo. Taison foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil de 2009. Em 2010 foi um dos jogadores fundamentais para o título da Libertadores da América. Atualmente o jogador atua pelo Shakhtar Donetsk, mas não deixa de acompanhar um jogo do colorado e participa de ações e projetos pelo Inter até hoje.

9. Alexandre Pato

Aos 16 anos, Alexandre Pato foi escalado pelo Inter para disputar o Campeonato Brasileiro sub-20. Mesmo sendo jovem, o jogador não se intimidou e foi o artilheiro marcando sete gols. Em 2006, o jovem foi selecionado para o Mundial de Clubes e levantou a taça junto com a equipe. Pato conquistou diversos títulos pelo colorado pela categoria de base e time principal.

10. Rafael Sobis

Sobis começou a atuar no Inter nas categorias de base e iniciou sua carreira profissional em 2004 pelo clube. Até hoje o jogador é admirado pela torcida colorada por ter conquistado as Libertadores de 2006 e 2010, além de conquistar três taças do Campeonato Gaúcho.

11. Luiz Adriano