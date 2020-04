Comparado a Kaká, Igor Gomes vê mais um gigante europeu entrar na briga por seu futebol

Igor Gomes é visto, dentro da Europa, como o mais novo talento produzido pelo ​São Paulo. E é por isso que alguns clubes de grande porte já têm interesse na sua contratação. E a poderosa Juventus é um deles, como destaca o ​90min italiano.

O meio-campista, inclusive, tem seu futebol comparado ao de Kaká, outro jogador oriundo do Tricolor e que, com seu talento, chegou a ser escolhido o melhor atleta do mundo. “Ele tem tudo para crescer. Precisa apenas ser mais objetivo quando estiver próximo ao gol”, disse o agora ex-atleta, que se tornou ídolo dos torcedores do Milan.

Na visão de analistas do Velho Continente, talento, profissionalismo e personalidade não faltam a Igor Gomes, que tem em Kevin De Bruyne, do Manchester City, uma de suas referências. “Ele faz tudo. É um meio-campista moderno”, definiu o brasileiro. Seu atual técnico, Fernando Diniz, já teceu diversos elogios ao seu futebol, projetando um futuro brilhante. “Ele não fica conosco por muito tempo, é uma excelente matéria-prima”, definiu. Real Madrid e Barcelona também estão de olho no jogador, mas pelo jeito ganharam uma concorrência de peso.

