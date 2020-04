Concurso Aeronáutica EPCAR 2020 é suspenso temporariamente

É oficial! A Força Aérea Brasileira (FAB) suspendeu, de forma temporária, o concurso público da EPCAR 2020. Além disso, a instituição interrompeu os outros exames de admissão e processos seletivos. A informação foi comunicada através do site oficial da FAB.

De acordo com a publicação, a decisão foi tomada em decorrência da necessidade de reforçar os cuidados preventivos e diminuir os riscos de contágio, estabelecendo as medidas para enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19).

A orientação da FAB é para que os candidatos sigam acompanhando o portal oficial da Aeronáutica e também da Escola Preparatória de Cadetes do Ar para permanecerem atualizados sobre o concurso.

Notícia de abertura

Edital publicado. A Aeronáutica abriu um novo edital de concurso público para Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Concurso Aeronáutica EPCAR 2020) para o preenchimento de 180 vagas. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União.

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.

Podem participar do concurso Aeronáutica EPCAR 2020, jovens de ambos os sexos, com idade entre 14 e 19 anos. Vale destacar que é necessário possuir o nível fundamental. Do quantitativo de vagas, 160 serão para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino.

O concurso, realizado todos os anos, visa o preenchimento de alunos para o próximo ano letivo, ou seja, em 2021. Segundo o edital, a idade exigida (mínima e máxima) deve ser até 31 de dezembro do ano da matrícula.

A grade curricular da EPCAR conta com diversas disciplinas de ensino médio do Brasil, além de Arte, Psicologia, Desenho e Informática. A escola está em Barbacena (MG).

Inscrição Concurso EPCAR 2020 – Aeronáutica

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever em data a ser divulgada, no endereço eletrônico oficial da Aeronáutica e também na na página da Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

No ato da inscrição, o candidato vai precisar preencher um formulário específico de inscrição. Segundo o edital publicado, todos os dados serão de responsabilidade do candidato e deverão ser comprovados posteriormente para efetivação da matrícula. A taxa de inscrição vai custar R$60.

Etapas e Provas EPCAR 2020

O Exame será constituído das seguintes etapas:

a) Provas Escritas;

Provas Escritas; b) Inspeção de Saúde (INSPSAU);

Inspeção de Saúde (INSPSAU); c) Exame de Aptidão Psicológica (EAP);

Exame de Aptidão Psicológica (EAP); d) Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);

Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); e) Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC);

Procedimento de Heteroidentificação Complementar (PHC); f) Validação Documental.

Provas EPCAR 2020

A primeira etapa do concurso será exame intelectual, ou provas escritas, sendo uma objetiva e uma redação. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, além de uma Redação. As avaliações serão aplicadas em data a ser comunicada, no turno da manhã.

Os exames podem ser aplicados em uma das seguintes cidades onde estão as Organizações Militares de Apoio:

Belém/PA

Recife/PE

Natal/RN

Salvador/BA

Rio de Janeiro/RJ

Belo Horizonte/MG

Barbacena/MG

São Paulo/SP

São Paulo / SP

Pirassununga/SP

Campo Grande/MS

Curitiba/PR

Porto Alegre/RS

Brasília/DF

Manaus/AM

Boa Vista/RR

Porto Velho/RO

Sobre o Curso Preparatório de Cadetes do Ar

O Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR), ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena/MG, destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores e, excepcionalmente, nos Cursos de Formação de Oficiais de Intendência e de Infantaria (CFOINT e CFOINF) da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP, de acordo com a Lei nº 12.464, de 04 de agosto de 2011.

O CPCAR tem duração de três anos, sob o regime de internato, sendo equivalente ao Ensino Médio regular do Sistema Nacional de Ensino e abrange instruções nos Campos Geral e Militar.

As disciplinas ministradas no Campo Geral são as previstas nos cursos do Ensino Médio Regular no país, conforme orientações emanadas do Ministério da Educação para o referido nível de ensino em sua Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e legislação complementar, bem como de disciplinas que irão servir de base aos estudos subsequentes na Academia da Força Aérea.

A instrução ministrada no Campo Militar tem o objetivo de fazer o Aluno conhecer e adaptar-se à vida castrense, valorizando a carreira militar e estimulando a motivação aos ideais da Força Aérea Brasileira, educando para atitudes compatíveis à condição de Aluno do CPCAR e pautando sua conduta de acordo com os regulamentos e as diretrizes vigentes.

Um período de instrução de aproximadamente vinte dias corridos, em regime de internato, contados a partir da data do início do curso, será ministrado aos que vierem a ser matriculados, fazendo parte do estágio probatório para verificação da aptidão ao regime militar, estando inserido na instrução do Campo Militar.

Informações do concurso