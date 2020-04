Concurso ALESC 2020: Comissão organizadora especial é formada

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso ALESC 2020) em breve. A comissão organizadora do novo certame do órgão está formada. O grupo de trabalho foi formado pela mesa diretora da Casa no dia 17 de março.

Sendo assim, os estudos para a nova seleção têm início. A equipe conta com oito membros, conforme disposto a seguir:

Maria Natel Scheffer Lorenz (diretora-geral);

Janaina Mella (coordenadora de processamento do sistema de pessoal);

Luiz Eduardo de Souza (técnico em hardware);

Anderson Ailton Barbosa (programador);

Fabiola Ferreira de Macedo (analista de sistemas);

Natalia Milack (analista legislativo);

Aline Covolo Ravara (analista legislativo); e

João de Aquino Conceição Neto (programador).

O Sindicato dos servidores do órgão, Sindalesc, reivindicaram durante reunião com o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, diversas demandas urgentes para o quadro de servidores, dentre elas a realização de um novo certame.

Na ocasião, segundo membros sindicais, a reunião realizada no segundo semestre do ano passado, terminou com o saldo positivo. Para o reforço do quadro de servidores, o presidente da ALESC havia autorizado, na época, a formação de uma comissão especial de trabalho para o levantamento das necessidades de cada setor, quantitativos de vagas e demais estudos necessários a realização do concurso. A informação foi publicada no site oficial do Sindicato dos servidores. Essa comissão acaba de ser formada (17 de março de 2020).

O edital do concurso ALESC 2020 é uma cobrança do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Sindalesc). A categoria revela que nos últimos 15 anos, o número de efetivos ALESC caiu para menos da metade. Atualmente, são 348 servidores efetivos, enquanto o número de comissionados e terceirizados quase dobrou, chegando a 1.407 contratados.

Último edital da ALESC foi divulgado em 2009

O último edital do concurso ALESC 2019 foi divulgado em 2009, quando contou com 56 vagas para os cargos de técnico e analista legislativo, com requisito de nível médio e superior, respectivamente. A FEPESE organizou o certame.

As vagas foram distribuídas para as áreas de Tecnologia da Informação; Comunicação Social; e Eventos Legislativos. Os salários variaram entre R$ 2.125,85 (técnicos) e R$ 3.712,21 (analistas), já com o auxílio-alimentação de R$ 927,00.

O certame contou com provas objetivas (para todos) e títulos (somente para analistas). O exame contou com 50 questões distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa; Conhecimentos Gerais; Noções de Direito; Estudos Sociais; e Conhecimentos Específicos.

Sobre

MISSÃO

Representar a sociedade catarinense, promovendo o estado democrático de direito.

VISÃO

Ser referencial de excelência na representação da sociedade.

VALORES

Ética, honestidade, igualdade, liberdade de expressão, respeito e transparência.

Informações do concurso