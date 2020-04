Concurso AMAZUL 2020: Inscrições reabertas para assistente administrativo

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa tem edital de concurso público (Concurso AMAZUL 2020) em andamento para o preenchimento de 67 vagas em cargos de ensino médio e superior.

Em março, por conta do coronavírus, o órgão comunicou, conforme o documento de retificação, que as provas, previstas para o dia 19 de abril, foram suspensas devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus).

Nesta segunda-feira, 20 de abril, foi publicada uma retificação do edital. Segundo o texto, publicado no Diário Oficial da União, foram reabertas as inscrições do concurso (somente para o cargo de assistente administrativo, com o novo prazo a partir desta segunda, 20).

Além do período de inscrições, também foram alterados os requisitos mínimos do cargo. No entanto, essa alteração só será publicada, na integra, no site da organizadora, Idecan, a partir das 14h.

Cargos e vagas do concurso AMAZUL 2020

As vagas do concurso AMAZUL 2020 são destinadas aos seguintes cargos:

Analista Administrativo

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Negócios

Analista de Relações Institucionais

Analista de Sistemas

Arquiteto

Assistente Administrativo

Contador

Engenheiro Civil

Engenheiro de Automação e Controle

Engenheiro de Energia

Engenheiro de Materiais

Engenheiro de Produção

Engenheiro de Telecomunicações

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Naval

Engenheiro Nuclear

Engenheiro – Instrumentação e Controle

Engenheiro – Proteção e Combate a Incêndio

Engenheiro – Gestão da Qualidade

Engenheiro – Químico Proteção Radiológica

Físico

Pesquisador em História

Projetista Civil

Projetista de Eletricidade

Projetista de Instrumentação e Controle

Projetista Mecânico

Químico

Técnico em Eletrônica

Técnico em Mecânica

Técnico em Química

Tecnólogo em projetos mecânicos

Webdesigner

Etapas do concurso AMAZUL 2020

O concurso vai contar com duas etapas. A primeira delas será a avaliação de conhecimentos específicos através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda será avaliação de títulos pela Formação Acadêmica e experiência profissional comprovada, de caráter classificatório, a ser aplicada para todos os cargos.

As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo SP, capital, com data agora a ser informada em momento oportuno via IDECAN.

Validade

A validade do concurso vai ser de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, a contar da data de homologação do concurso.

Informações do concurso