Concurso Assembleia Legislativa do Ceará CE 2020: EDITAL retificado para 100 vagas!

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará retifica edital nº 01/2020 (veja aqui) de concurso público para preenchimento de 100 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Conforme o documento de retificação, foi alterado o seguinte requisito no edital, veja abaixo:

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO EDITAL Nº 2 – ALCE, DE 1º DE ABRIL DE 2020 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, em razão de erro material, torna pública a retificação do título da disciplina de Noções de Administração Pública para exclusão da exceção contida no referido título, passando a disciplina a compor os objetos de avaliação de todos os cargos de nível superior, constante do subitem 14.2.2 do Edital nº 1 – ALCE, de 16 de março de 2020, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens. […] 14.2.2 CONHECIMENTOS GERAIS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR […] NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: […] Deputado José Sarto Nogueira Moreira

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

As oportunidades são para os cargos:

NÍVEL MÉDIO: Técnico Legislativo (30); NÍVEL SUPERIOR: Analista Legislativo – Consultoria Técnica Legislativa (10); Analista Legislativo – Engenharia Civil (1); Analista Legislativo – Engenharia Elétrica (1); Analista Legislativo – Administração (6); Analista Legislativo – Arquitetura e Urbanismo (1); Analista Legislativo – Língua Portuguesa – Gramática Normativa e Revisão Ortográfica (3); Analista Legislativo – Biblioteconomia (1); Analista Legislativo – Ciências Contábeis (4); Analista Legislativo – Ciências Econômicas (1); Analista Legislativo – Jornalismo (2); Analista Legislativo – Psicologia (1); Analista Legislativo – Publicidade e Propaganda (3); Analista Legislativo – Controle Interno (5); Analista Legislativo – Design Gráfico (2); Analista Legislativo – Informática (5); e Analista Legislativo – Direito (24).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do Estado. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 1º de abril (a partir das 10h) até às 18 horas do dia 30 de abril de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora CEBRASPE. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de: Língua portuguesa; Raciocínio lógicos, quantitativo e analítico; Noções de informática; Noções de administração pública; Noções de direito administrativo; Noções de direito constitucional; Legislação de interesse institucional; Conhecimentos gerais; e Conhecimentos específicos;

–> Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos (caráter classificatório) para cargos de nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 12 de julho (nível superior – turno da manhã / nível médio – turno da tarde), em locais e horários a serem informados no dia 22 de junho no site da Cebrasp.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Banca organizadora : CEBRASPE

: CEBRASPE Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 100 + CR

: 100 + CR Remuneração : R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29

: R$ 2.224,90 a R$ 4.455,29 Inscrições : 1º a 30 de abril de 2020

: 1º a 30 de abril de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 80,00 e R$ 100,00

: R$ 80,00 e R$ 100,00 Provas : 12 de julho de 2020

: 12 de julho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 01/2020

