Concurso Bombeiros 2020 para nível médio é autorizado; Salário de R$ 5.769,42

O Corpo de Bombeiros Militar vai abrir um novo edital de concurso público em 2020. Foi divulgado no Diário Oficial a ratificação que confirma a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP) como banca organizadora do próximo certame da corporação mineira.

Agora, com a banca definida, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre a corporação e a organizadora para, logo em seguida, publicação do edital Bombeiros-MG 2020.

De acordo com o documento publicado, uma dispensa de licitação, o novo edital de concurso público do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vai contar com 40 vagas, sendo:

30 para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QO-BM); e

10 para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS-BM).

Para concorrer a uma das vagas do Quadro de Oficiais Bombeiros Militar, conforme os últimos editais, é necessário cumprir os seguintes requisitos: Ser brasileiro nato; Possuir idoneidade moral; Estar quite com as obrigações eleitorais e militares; Ter entre 18 (dezoito) anos e 30 (trinta) anos de idade na data de inclusão prevista no curso de formação; Ter, no mínimo, o ensino médio completo ou equivalente até a data de inclusão; Ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros); Ter aptidão física; Ser aprovado em avaliação psicológica e toxicológica; Ter sanidade física e mental; Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de bombeiro militar; Não ter dado baixa por “mau comportamento” ou conceito incompatível, nos termos do Regulamento Disciplinar de outra instituição militar estadual ou das Forças Armadas.

No caso de Oficial de Saúde será necessário ter nível superior na respectiva área de interesse e até 35 anos de idade. Conforme informado nos últimos editais, não é necessário ter uma altura mínima para concorrer.

Atribuições do Oficial

Cadete BM: exerce atividade estudantil, em regime de dedicação integral e exclusiva ao CBMMG, e demais atividades internas e externas vinculadas à sua formação, durante o período de duração do curso, conforme o Regulamento de Ensino do CBMMG e outras normas afins.

Aspirante a Oficial BM: exercer atividades inerentes aos oficiais subalternos (Tenentes), com atribuições e deveres semelhantes, respeitadas as restrições previstas em leis, regulamentos e instruções pertinentes.

Tenente BM: trabalha em unidades do Corpo de Bombeiros Militar; entre outras atividades, atua em equipes de cooperação, sob supervisão de oficiais com patente superior, pode trabalhar em ambientes fechados, abertos ou em veículos, e em horários irregulares; está sujeito ao trabalho confinado, em locais subterrâneos ou em grandes alturas; trabalha, muitas vezes, sob pressão, em posições desconfortáveis por longos períodos, expostos a produtos químicos e materiais radioativos e tóxicos, ruídos, altas temperaturas, enchentes, inundações.

Último edital do concurso do Corpo de Bombeiros-MG para Oficiais

O último edital do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para Oficiais foi divulgado em 2018. O edital contou com 30 vagas, sendo 27 para homens e 03 para mulheres.

O Cadete fez jus, durante o período do Curso, a remuneração com o valor inicial de R$ 5.769,42 (cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

O concurso, que também teve como banca a FUNDEP, cobrou uma taxa de R$ 177,49 dos candidatos. O concurso contou com:

prova objetiva

prova de redação

exames médicos preliminares e complementares

teste psicológico

teste de capacitação física

habilidades natatórias; e

exame toxicológico.

A prova objetiva foi composta de 50 questões de múltipla escolha, referente ao Ensino Médio, valendo 2,0 (dois) pontos cada questão, com quatro alternativas de respostas para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta.

O valor final da Prova Objetiva foi obtido pela média ponderada das notas conquistadas em cada conteúdo, conforme pesos estabelecidos no edital.

Foi eliminado do concurso o candidato que, na prova objetiva:

a) não obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos distribuídos no conjunto de conteúdos da Prova Objetiva;

b) tirar nota zero em algum dos conteúdos da Prova Objetiva;

c) faltar ou chegar atrasado para a realização da prova;

d) deixar de identificar a prova conforme orientações;

e) tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes;

f) estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas a este Concurso Público, por qualquer meio.

A prova de redação contou versou sobre tema contemporâneo de conhecimento geral, no valor de 10 (dez) pontos.

Somente foram corrigidas 120 (cento e vinte) redações, conforme tabela III, daqueles candidatos melhores classificados que obtiverem, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova objetiva.

Informações do concurso