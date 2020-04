Concurso Câmara de Extrema MG 2020 tem EDITAL retificado! Até R$ 4.051,72!

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Extrema tem EDITAL retificado (VEJA AQUI). O concurso público visa o preenchimento de 07 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislação municipal.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Guarda Patrimonial (1); Instrutor de Informática (1); Recepcionista (1); Almoxarife (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar Contábil (1); e Mensageiro (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.185,40 a R$ 4.051,72, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 22 de abril a 22 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da RBO Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 25,00 a R$ 34,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. As avaliações serão realizadas em data provável no dia 21 de junho de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.



Informações do concurso