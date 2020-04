Concurso Câmara de Santa Fé de Minas MG 2020 tem inscrições prorrogadas

Edital tem 04 vagas de níveis fundamental e médio no legislativo municipal

No Estado de Minas Gerais, a Câmara Municipal de Santa Fé de Minas retifica edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas de níveis fundamental e médio no legislativo municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora os interessados poderão se inscrever entre o período de 18 de junho (a partir das 08h) até às 17h do dia 20 de julho de 2020, no site oficial da COTEC. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 70,00.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Legislativo (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Motorista (1 vaga); Auxiliar Administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.045,00 a R$ 1.300,00, por carga horária de até 40 horas semanais.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e noções de informática. As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 23 de agosto de 2020.

O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso