Concurso Câmara de Vinhedo SP 2020: EDITAL e Inscrição! Até R$ 4.980,00!

Edital oferta 06 vagas de níveis médico e superior no legislativo municipal; Inscrições até 13 de maio de 2020

No Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de Vinhedo faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista; Serviços Gerais (1 vaga); Agente Administrativo (3 vagas); Procurador Jurídico (1 vaga) e Assessor de Imprensa (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.888,00 a R$ 4.980,00.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de maio de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Avança SP. O valor da inscrição oscila entre R$ 49,00 e R$ 68,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, atualidades, noções de informática, conhecimentos específicos; prova discursiva; mais prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas no dia 06 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso

Concurso : Câmara Municipal de Vinhedo

: Câmara Municipal de Vinhedo Banca organizadora : Avança SP

: Avança SP Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 06

: 06 Remuneração : R$ 1.888,00 a R$ 4.980,00

: R$ 1.888,00 a R$ 4.980,00 Inscrições : até 13 de maio de 2020

: até 13 de maio de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 49,00 e R$ 68,00

: R$ 49,00 e R$ 68,00 Provas : 06 de junho de 2020

: 06 de junho de 2020 Situação : PUBLICADO

: PUBLICADO EDITAL 2020

100% de Acordo com Último Edital