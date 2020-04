Concurso Câmara Municipal de Goianésia GO 2020: Salários de até R$ 4.647,51!

No Estado do Goiás, a Câmara Municipal de Goianésia faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preencher 12 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Motorista (2); Contador (1); Procurador Legislativo (1); Controlador Interno (1); Jardineiro (1); Telefonista/ Recepcionista (2); e Auxiliar de Serviços Básicos (4). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.361,95 a R$ 4.647,51, por jornada de trabalho de 30 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 13 de abril (a partir das 10h) até às 23h59 do dia 18 de maio de 2020, no site oficial do Instituto Quadrix. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 110,00.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática básica, raciocínio lógico e matemático, histórica, geográfica, noções da administração pública municipal, realidade étnica, social, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Brasil e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 21 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso