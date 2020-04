Concurso CODEN de Nova Odessa SP 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

No Estado de São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (CODEN) retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 13 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 17 de maio de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Encanador (1), Motorista de Veículos Pesados (1), Operador de Máquinas (1), Pedreiro (1) e Ajudante Geral/Serviços Pesados (1) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico de Informática (1), Técnico em Saneamento (1), Técnico em Segurança do Trabalho (Cr), Almoxarife (Cr), Eletricista (Cr), Motorista – Administração (Cr), Escriturário (1) e Mecânico de Manutenção (Cr) NÍVEL MÉDIO.

Contador (Cr), Engenheiro (2) e Engenheiro Químico (1), Advogado (1) e Assistente Social (1) NÍVEL SUPERIOR.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.544,44 e R$ 9.449,54, mais R$ 550,00 de auxílio alimentação.

INSCRIÇÃO

As inscrições foram realizadas até as 23h59min do dia 25 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora VUNESP. O valor da inscrição varia entre R$ 45,00 (nível fundamental), R$ 57,00 (nível médio) e R$ 83,00 (nível superior).

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Provas objetivas (para todos);

–> Prova prático-profissional (peça processual) de caráter classificatório e eliminatório para o cargo de Advogado;

–> Prova prática para os cargos de Operador de Máquinas, Pedreiro, Ajudante Geral e Encanador (caráter classificatório e eliminatório).

As avaliações seriam realizadas no dia 17 de maio de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna via banca. Os gabaritos das provas objetivas seriam divulgados no dia 19 de maio a partir das 10 horas, no site já citado.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

