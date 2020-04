Concurso COREN MG 2020: Inscrições prorrogadas e provas adiadas! Até R$ 5.483,19!

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Estado de Minas Gerais prorrogou o prazo de inscrições do concurso público (Concurso COREN MG 2020) que visa o preenchimento de nada menos que 13 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de ensino médio/ técnico e superior.

A decisão foi tomada pelo órgão por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, os interessados poderão se inscrever até 09 de maio. Segundo o comunicado da banca, aqueles que já estão inscritos e não puderem realizar as provas na nova data poderão solicitar a devolução do valor da taxa. Para isso, o candidato deverá acessar Formulário de Restituição da Taxa de Inscrição no site da banca.

Anteriormente previstas para 07 de junho, as avaliações foram remarcadas para 25 de outubro.

A Fundação CEFETMINAS é a banca organizadora do certame. Segundo o edital, os aprovados poderão ser lotados em Belo Horizonte, Uberaba, Patos de Minas, Unaí, Divinópolis, Diamantina, Viçosa, Manhuaçu, Araçuaí, Poços de Caldas e Itajubá.

As vagas são destinadas aos cargos de Auxiliar Técnico de Fiscalização (01 vaga), Contador (CR) e Enfermeiro Fiscal (12 vagas).

O cargo de Auxiliar exige certificado, devidamente registrado segundo orientações do MEC, de conclusão de curso de Técnico de Enfermagem, além de registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e no mínimo três anos de registro definitivo como Técnico de Enfermagem no Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria “B”, disponibilidade para viagens, além de conhecimentos em informática/Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet. O salário será de R$2.774,24, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O cargo de Contador requer nível superior completo na área e registro no conselho competente. O salário será de R$ 4.714,39, por carga horária semanal de 40 horas.

Por fim, o cargo de Enfermeiro Fiscal exige graduação de nível superior em Enfermagem, registro no Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais e no mínimo três anos de registro definitivo como Enfermeiro registrado no Sistema Cofen/Conselhos Regionais, Carteira Nacional de Habilitação válida tipo “B”, disponibilidade para viagens, mais conhecimentos em informática: Sistema Operacional Windows e Pacote Office e Internet. O salário será de R$ 5.483,19, mais 20% de por insalubridade sobre o salário-base, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

Além dos salários, o Conselho oferece auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 1.050,75, auxílio-creche, plano de saúde e vale-transporte.

Inscrição Concurso COREN MG 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 06 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 09 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora (http://concurso.fundacaocefetminas.org.br). A taxa de inscrição vai custar R$ 80,00 para o cargo de Auxiliar Técnico de Fiscalização e de R$ 100,00 para os demais cargos.

Provas Concurso COREN MG 2020

O concurso COREN-MG 2020 vai contar com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva de conhecimento específico, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos, de caráter classificatório.

A avaliação objetiva vai contar com 40 questões, para todos os cargos, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Legislação (05), Informática (05) e Conhecimentos Específicos (20).

As avaliações objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 25 de outubro em Belo Horizonte (MG), em locais a serem divulgados. Os gabaritos preliminares serão liberados em até 48 horas no site http://concurso.fundacaocefetminas.org.br.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data do ato de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração.

