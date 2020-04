Concurso CREFITO 4 MG 2020: Saiu o edital com 110 vagas para níveis médio e superior

Edital publicado. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região, com sede em Minas Gerais, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CREFITO MG 2020) para o preenchimento de 110 vagas em cargos de níveis médio e superior. O Instituto QUADRIX tem a responsabilidade do certame.

Do total de vagas do concurso CREFITO-MG 2020, seis serão para preenchimento imediato (um vaga de nível médio e 05 de nível superior), enquanto que as 104 vagas serão oferecidas para cadastro reserva (sendo 19 de nível médio e 85 de nível superior). Os candidatos aprovados serão contratados sob regime celetista.

Para nível médio, são oferecidas vagas para Almoxarife, com salário de R$1.755,15. Para nível superior, são destinadas vagas para Analista contábil (R$3.698,40), Analista de pessoal (R$3.698,40), Analista de Tecnologia da Informação (R$3.698,40) e Produtor de vídeo (R$3.120,26). Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte (MG).

Segundo o edital, a jornada de trabalho dos cargos será de 40 horas semanais. Os benefícios serão auxílio-alimentação ou refeição, no valor de R$31,52 por dia útil; plano de saúde; assistência pré-escolar; e vale transporte.

Inscrição Concurso CREFITO 4 MG 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 21 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame. A taxa de inscrição vai custar R$80 para nível médio e R$100 para nível superior.

Segundo o edital, os candidatos poderão solicitar isenção do valor da taxa, no período compreendido entre 06 e 10 de abril. As taxas poderão ser pagas até o dia 14 de julho, em qualquer agência bancária.

Provas

O concurso CREFITO-MG vai contar com provas objetivas, a serem aplicadas no dia 16 de agosto de 2020, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. O edital de convocação vai sair no dia 11 de agosto.

As avaliações objetivas estão previstas para erem aplicadas no turno da tarde, com 120 questões, distribuídas entre blocos de Conhecimentos Básicos (40), Conhecimentos Complementares (30) e Conhecimentos Específicos (50). Além disso, haverá prova discursiva para todos os cargos.

A validade do concurso CREFITO-MG será de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação uma vez e pelo mesmo período.

Último edital foi em 2016

O último edital CREFITO-MG foi aberto em 2016, quando contou com 25 vagas imediatas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. A lotação das vagas, em maior parte, foi para Belo Horizonte (MG). Além disso, foram oferecidas oportunidades para Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.

Os salários oferecidos oscilavam entre R$880 e R$5.354,54, mais auxílio-refeição de R$660. A Oppus organizou o certame.

O certame contou com prova objetiva, realizada em março de 2017, com as disciplinas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais, comuns a todos os cargos.

Sobre

Os conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional são encabeçados por um órgão de nível federal (COFFITO) e atuam em todo o território nacional por meio de representações regionais (CREFITOs).

Tanto o COFFITO quanto os CREFITOs são autarquias – ou seja, órgãos da administração pública com autonomia administrativa. O sistema COFFITO/CREFITO foi criado pela lei federal 6.316, em 1975, e tem como atribuições principais regular, orientar e fiscalizar o exercício profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, exercendo controle ético-social da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, protegendo a sociedade contra o exercício ilegal e/ou irresponsável dessas profissões.

Cabe ao CREFITO expedir registros profissionais; arrecadar anuidades, multas e emolumentos; além de julgar infrações e aplicar penalidades previstas pela legislação brasileira. Já o COFFITO deve, entre outras atribuições, aprovar resoluções e julgar recursos relacionados a procedimentos éticos e administrativos.

Então o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de Minas Gerais – 4ª Região (CREFITO-4), respaldado na Lei 6316 de 17 de dezembro de 1975, tem como finalidade precípua a fiscalização do exercício profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em sua área de jurisdição que abrange todo o Estado Mineiro.

