Concurso CREFITO SP: Sai resultado preliminar de agente fiscal

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, localizado em São Paulo, aplicou no domingo, 02 de fevereiro, as provas do concurso público (Concurso CREFITO-3) para o preenchimento de 11 vagas no cargo de Fiscal. A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Fundação Vunesp) tem a responsabilidade do certame. A banca liberou o resultado preliminar neste link.

De acordo com o edital do concurso CREFITO-3-SP, são 11 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos deficientes e 20% aos negros e pardos. Os aprovados serão lotados em Marília (02), Osasco (01), Presidente Prudente (01), Ribeirão Preto (01), São José dos Campos (01), São Paulo (03), Guarulhos (01) e Sorocaba (01).

Para concorrer ao cargo de Fiscal, o candidato precisa ter nível superior completo em fisioterapia ou terapia ocupacional, registro ativo no sistema COFFITO/CREFITOs, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na Categoria “B” e disponibilidade para viagens, jornadas flexíveis, incluindo períodos noturnos, finais de semana e feriados.

A remuneração inicial do cargo de Fiscal é de R$5.599,90. Além disso, os profissionais vão contar com vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Inscrição e Provas do Concurso CREFITO-3-SP

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 10 horas do dia 11 de novembro e 23 horas e 59 minutos do dia 12 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora do concurso (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição custou R$ 82,20, devendo ser paga até o dia 13 de dezembro em qualquer agência bancária.

Provas

O concurso vai contar com prova objetiva, com 60 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (12), Raciocínio Lógico-Matemático (12), Noções de Informática (06) e Conhecimentos Específicos (30). Haverá ainda, prova dissertativa (estudo de caso) onde o candidato deverá redigir texto de acordo com a proposta enunciada no estudo de caso.

As provas do concurso foram aplicadas nos turnos da manhã e tarde do dia 02 de fevereiro de 2020.

Validade

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período, a critério da Administração.

Sobre

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (Crefito-3), respaldado na Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, tem como finalidade principal a fiscalização do exercício profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em sua área de jurisdição, que abrange todo o Estado de São Paulo.

Entre outras atribuições compete ainda ao Crefito-3:

Expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados.

Representar as autoridades competentes sobre fatos apurados quando no exercício de seu poder fiscalizatório, cujas soluções não sejam de sua alçada. Nesse sentido tem trabalhado em conjunto com as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, tanto na Capital quanto no Interior do Estado, propondo, junto a Justiça Federal, as medidas judiciais que entende cabíveis ao bom desempenho de suas funções.

Funciona ainda como Tribunal de Ética, recebendo as denúncias que lhe são encaminhadas quanto à atuação de profissionais inscritos.

Arrecada anuidades, multas, taxas e emolumentos, que compõe sua receita para efetivação de seus objetivos, repassando ao Conselho Federal sua cota, parte determinada na legislação.

Promove a cobrança das anuidades, multas, taxas e emolumentos, administrativa ou quando for o caso, judicialmente.

Promove, estimula e apoia a exatidão do exercício profissional, zelando pelo bom conceito e prestígio das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.Autoriza ao Presidente adquirir, onerar ou alienar bens imóveis.

Cumpre e faz cumprir as disposições da Lei 6.316/75, das Resoluções e normas baixadas pelo Conselho Federal.Elabora a proposta de seu Regimento e alterações, submetendo-as a apreciação do Conselho Federal.

Ao Presidente incumbe a administração e a representação legal do Crefito-3, sendo-lhe facultado suspender o cumprimento de qualquer deliberação do Plenário, quando inconveniente ou contrário aos interesses da instituição, submetendo a decisão ao Conselho Federal.

Informações do concurso