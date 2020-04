Concurso CRF RR: Inscrições prorrogadas e provas adiadas!

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima prorrogou, até 07 de maio, as inscrições de seu concurso público (Concurso CRF RR 2019/2020) para o preenchimento de 70 vagas em cargos de nível médio. Do quantitativo de vagas, são 04 vagas imediatas e 66 em cadastro reserva, visando contratação conforme necessidade. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

Vale lembrar que o candidato deve obedecer às medidas tomadas pelos correspondentes bancários devido à pandemia de Coronavírus (Covid-19). Segundo o comunicado da banca, um novo cronograma com as novas datas das demais etapas será divulgado oportunamente.

Para o cargo de Assistente Administrativo, o edital conta com 03 vagas imediatas, além de 37 em cadastro reserva. O salário inicial é de R$1.435,78. Há ainda, oportunidades para o cargo de Auxiliar de Limpeza. O edital conta com uma vaga imediata e 29 em cadastro reserva. A remuneração é de R$1.280,60.

Além dos salários, os profissionais contratados contarão com vale-transporte e benefícios como plano de cargos e salários, assim como os que tiverem em vigor na época da admissão ou readmissão.

Os aprovados serão lotados em Boa Vista (RR). Os aprovados serão contratados conforme o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Inscrição Concurso CRF RR 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 03 de fevereiro e 23 horas e 59 minutos do dia 07 de maio de 2020, no site da banca organizadora (http://quadrix.org.br).

O valor da taxa de inscrição será de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) para cargos de nível médio

Provas Concurso CRF RR 2019/2020

O concurso CRF-RR contará com provas objetivas, a serem aplicadas em data a ser conhecida, no turno da tarde, com três horas e meia de duração.

De acordo com o edital, os candidatos ao cargo de auxiliar de limpeza terão que responder a 100 questões, sendo 70 de Conhecimentos Básicos (Português, Matemática Básica e Atualidades) e 30 Complementares (Legislação e Ética na Administração Pública e Legislação).

Já os candidatos de Assistente Administrativo deverão responder 120 questões. As questões serão distribuídas entre blocos de Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa, Noções de Informática e Raciocínio Lógico e Matemático (40); Conhecimentos Complementares – Legislação (30); e Conhecimentos Específico (50), conforme cargo.

Para ser aprovado no cargo de Auxiliar, o candidato precisava obter nota igual ou superior a 22 pontos em Conhecimentos Básicos e dez pontos na parte Complementar. Já os demais concorrentes deverão obter, no mínimo, 16 pontos em Conhecimentos Básicos, dez em Conhecimentos Complementares e 17 no bloco de Conhecimentos Específicos.

Sobre

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima-CRF/RR, criado por meio da Resolução nº. 497 de 16 de dezembro de 2008, do Conselho Federal de Farmácia, amparado pela Lei nº. 3.820, de 11 de novembro de 1960 e Lei nº 9.120, de 26 de Outubro de 1995, com sede e foro na cidade de Boa Vista e jurisdição no Estado de Roraima, dotado de personalidade jurídica de direito público, possui autonomia administrativa e financeira. É uma Autarquia Federal de regulamentação e fiscalização da profissão farmacêutica em nível Estadual, a identidade própria do CRF/RR começa a partir de 06 de janeiro de 2010, onde este Regional deixou de ser seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas, dando então posse a primeira Diretoria desta instituição.

