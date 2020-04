Concurso CRN 8ª Região 2020: Saiu o edital com vagas para assistente técnico!

O Conselho Regional de Nutricionistas do Paraná, que compreende a 8ª Região, faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso CRN 8ª Região PR 2020) para o preenchimento de 15 vagas para nível médio/técnico. O Instituto Quadrix tem a responsabilidade do certame.

As oportunidades do concurso CRN/8ª Região serão destinadas aos cargos de Assistente Técnico em Nutrição e Dietética Júnior. Para concorrer, o candidato deverá ter curso técnico em Nutrição e Dietética, com registro no conselho e disponibilidade para viagens.

As vagas do concurso CRN-8 serão destinadas para formar cadastro reserva durante o prazo de validade do certame. Do quantitativo de vagas, 11 serão oferecidas para ampla concorrência, sendo 03 para pretos e pardos. Haverá, ainda, uma vaga para os deficientes.

O salário inicial será de R$1.882,55, podendo contar ainda com os seguintes benefícios:

vale-refeição no valor de R$32, pagos 22 dias no mês, com desconto de 1% a título do programa de alimentação do trabalhador (PAT);

adicional por tempo de serviço, pagamento do valor equivalente a 1% a partir de cada ano de contratação sobre o salário base do cargo, limitado ao máximo de 20% para qualquer contrato;

plano de assistência médica;

plano de assistência odontológica, sendo pago o valor de R$17,35; e

auxílio creche para filhos de cinco a 11 anos, no valor de R$200 por mês e por filho; e

auxílio-transporte.

Inscrição Concurso CRN 8ª Região

Os interessados em concorrer a uma das vagas no concurso CRN-8ª Região 2020 poderão se inscrever entre 10 horas do dia 11 de maio e 23 horas e 59 minutos do dia 13 de julho de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame (quadrix.org.br).

A taxa de inscrição vai custar R$70,00, podendo ser paga até o dia 14 de julho.

Provas

Todos os candidatos do concurso serão avaliados através de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames serão aplicados no dia 13 de setembro.

Segundo o cronograma do certame, o edital de convocação vai ser divulgado a partir do dia 08 de setembro. O certame vai contar com 40 questões, distribuídas entre blocos de conhecimentos básicos (20) e conhecimentos específicos (20).

A validade do concurso vai ser de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Último edital

O último edital de concurso CRN-8 foi divulgado em 2018. Na ocasião, foram oferecidas 120 vagas para cargos de níveis médio e superior. Na época, foram ofertadas vagas para os cargos de assistente administrativo júnior e nutricionista fiscal júnior. Segundo o edital, foram quatro vagas imediatas e 116 em cadastro reserva.

Os profissionais receberam os seguintes benefícios: a) Vale Refeição, no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais) pagos 22 (vinte e dois dias) dias no mês; b) Adicional por Tempo de Serviço, pagamento do valor equivalente a 1% (um por cento) a partir de cada ano de contratação, sobre o salário base do cargo;c) Plano de Assistência Médica; d) Plano de Assistência Odontológica; e) Auxílio Creche; f) Auxílio Transporte aos empregados que assim o desejarem, com desconto equivalente a 3% (três por cento) ao mês do salário base do cargo; e g) Gratificação de Função para o cargo de nível superior no valor de R$ R$ 377,56 (trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

O concurso foi composto por:

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível superior; e

c) avaliação de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de nível superior.

A prova objetiva de Assistente contou com questões de Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico e Matemático (05), Noções de Informática (10), Ética no Serviço Público (05) e Conhecimentos Específicos do cargo (20). A prova objetiva de Nutricionista abordou questões de Língua Portuguesa (15), Ética no Serviço Público (05) e Conhecimentos Específicos do cargo (30). Os exames foram aplicados em Curitiba e Londrina, no Paraná.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região

: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região Banca organizadora : Instituto QUADRIX

: Instituto QUADRIX Escolaridade : nível médio/técnico

: nível médio/técnico Número de vagas : 15

: 15 Remuneração : R$1.882,55

: R$1.882,55 Inscrições : entre 11 de maio e 13 de julho

: entre 11 de maio e 13 de julho Taxa de Inscrição : R$70

: R$70 Provas : 13 de setembro de 2020

: 13 de setembro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CONCURSO CRN 8ª REGIÃO 2020