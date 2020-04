Concurso CRO SP 2020: Provas objetivas são adiadas

As provas objetiva, dissertativa e prático-profissional do concurso público do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo foram adiadas por prazo indeterminado, devido à infecção e à propagação da Covid-19,

As provas estavam previstas para serem aplicadas no dia 05 de abril de 2020. Agora, uma nova data será informada oportunamente.

Notícia de abertura

O Conselho Regional de Odontologia faz saber aos interessados a abertura de novo concurso (Concurso CRO SP 2020). De acordo com o documento publicado, o órgão vai preencher vários cargos e formar cadastro de reserva em cargos de nível médio ou superior, com lotação de novos servidores em vários municípios do estado. A RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda tem a responsabilidade do certame.

O concurso vai contar com vagas para os cargos de Analista de Licitações e Compras, Analista de Recursos Humanos, Analista de Suporte de Tecnologia de Informação, Agente Fiscal, Auxiliar Administrativo, Advogado/Procurador Jurídico, Analista de Controle Interno, Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Analista de Infraestrutura de Tecnologia de Informação, Analista Jurídico, Assistente Administrativo, Assistente Contábil, Assistente de Comunicação, Assistente para Eventos e Fiscal.

Inscrição e Provas Concurso CRO SP 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.rboconcursos.com.br).

Os inscritos no concurso vão passar por prova objetiva com questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos. As avaliações serão aplicadas em data a ser divulgada.

Sobre o órgão

O CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) é uma autarquia federal representativa de mais de 100 mil profissionais da saúde bucal do estado de São Paulo, dentre os quais 75 mil são cirurgiões-dentistas. Tem por finalidade a fiscalização do exercício profissional e a supervisão do fiel cumprimento do Código de Ética da Odontologia e das demais Resoluções, Decisões e normas pertinentes. É uma autarquia federal, porém é mantida pelas anuidades e taxas dos profissionais de Odontologia: Cirurgião-Dentista (CD), Técnico em Prótese Dentária (TPD), Técnico em Saúde Bucal (TSB), Auxiliar de Saúde Bucal (ASB), estabelecimentos de atendimento odontológico nas diversas especialidades e laboratórios de Prótese Dentária. Aos Conselhos Regionais compete: a) deliberar sobre inscrição e cancelamento, em seus quadros, de profissionais legalizados;

b) fiscalizar o exercício da profissão;

c) deliberar sobre assuntos atinentes à ética profissional, impondo aos infratores as devidas penalidades;

d) elaborar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal;

e) sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional;

f) dirimir dúvidas relativas à competência e ao âmbito das atividades profissionais, com recurso suspensivo para o Conselho Federal;

g) expedir carteiras aos profissionais inscritos em seus quadros;

h) promover, por todos os meios ao seu alcance, o perfeito desempenho técnico-científico e moral da Odontologia, da profissão e dos que a exercem;

i) publicar relatórios anuais dos seus trabalhos e a relação dos profissionais inscritos;

j) exercer os atos de jurisdição que, por lei, lhes sejam cometidos;

l) designar um representante em cada município de sua jurisdição;

m) submeter à aprovação do Conselho Federal o Orçamento e as contas anuais.

Informações do concurso

Concurso : Conselho Regional de Odontologia

: Conselho Regional de Odontologia Banca organizadora : RBO Concursos

: RBO Concursos Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : a definir

: a definir Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020

: entre 17 de fevereiro e 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 70,00 a R$ 80,00

: R$ 70,00 a R$ 80,00 Provas : 05 de abril de 2020 (adiadas)

: 05 de abril de 2020 (adiadas) Situação: PUBLICADO

