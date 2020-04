Concurso CRQ RJ para 15 vagas divulga resultados preliminares das provas

O Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro, que compreende a 3ª Região, recebeu 1.682 inscritos no concurso público (Concurso CRQ RJ 2019/2020). O Instituto Consulplan tem a responsabilidade do certame, que oferece 15 vagas imediatas, além de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior para atuação no quadro de pessoal efetivo da órgão.

As provas do concurso foram aplicadas no dia 08 de março. Os resultados preliminares das provas já podem ser consultados – clique aqui e veja.

De acordo com o edital do concurso CRQ/RJ, as vagas são destinadas aos cargos de Analista de TI (1), com requisito de Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e Comunicação; Analista em Comunicação (1) – Ensino Superior Completo em Comunicação Social, Jornalismo ou Design; Contabilista (1) – Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis; Especialista em Arquivo (1) – Ensino Superior Completo em Arquivologia; Especialista em Compras (1) – Ensino Superior Completo em Administração; Especialista em Gestão de Pessoas (1) – Ensino Superior Completo em Gestão de Pessoas, Administração ou Ciências Contábeis; Especialista Financeiro (1) – Ensino Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis e Economia; Fiscal I (1) – Ensino Superior Completo (Bacharelado ou Licenciatura) em Química; Fiscal II (1) – Ensino Superior Completo em Química Industrial ou Química Tecnológica; e Fiscal III (1) – Ensino Superior Completo em Engenharia Química; Técnico Administrativo (3) – Ensino Médio Completo; Técnico de Tecnologia de Informação e Comunicação (1) – Ensino Médio Técnico Completo na área de Tecnologia da Informação; r Técnico Especializado de Fiscalização e Registro (1) – Ensino Médio Técnico Completo em cursos registrados no CRQ.

O objetivo do Conselho Regional de Química-RJ é fiscalizar a atuação dos profissionais e empresas da área da química no estado do Rio de Janeiro, assim como registrar os profissionais que exerçam atividade química e também as empresas com atividades básicas na área da química, com o intuito de defender o cumprimento do Código de Ética Profissional.

A remuneração está fixada no valor de R$ 1.966,46 para os cargos de nível médio e de R$ 3.683,15 para os de nível superior, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, haverá auxílio-refeição no valor de R$ 814,00; e Auxílio-creche/ pré-escolar/ escolar de até R$ 505,00.

Inscrição Concurso CRQ RJ 2019/2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 14 horas do dia 25 de novembro de 2019 e 16 horas do dia 30 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora – www.institutoconsulplan.org.br. A taxa de inscrição custou R$ 85,00 para cargos de nível médio e R$ 105,00 para os de nível superior.

Etapas e Provas

O concurso CRQ-RJ vai contar com prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, com 40 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação específica e conhecimentos do cargo. Além disso, haverá prova discursiva para avaliar o conhecimento técnico na área de atuação, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa.

As avaliações objetivas foram aplicadas no dia 08 de março de 2020 em Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio de Janeiro e Volta Redonda.

A validade do concurso será de 24 meses, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Sobre o CRQ

O Conselho Regional de Química – Terceira Região (CRQ-III) foi criado no dia 18 de junho de 1956, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, com a promulgação da Lei nº 2.800/56, que regulamenta a profissão de químico. Nesta mesma data foi criado o Conselho Federal de Química (CFQ) e foram reconhecidos como profissionais da química, os Bacharéis em Química e os Técnicos em Química.

A meta capital do CRQ-III é impedir que a sociedade seja prejudicada por empresas ilegais, que executem serviços na área da química, ou por pessoas desprovidas de conhecimentos técnico-científicos. Desta forma, o CRQ-III mantém um corpo de fiscais que visitam empresas em todo o estado do Rio de Janeiro, a fim de certificar se as atividades privativas dos profissionais da química estão sendo exercidas por pessoal capacitado.