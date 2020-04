Concurso Diplomata 2020: data de publicação do edital segue em definição

A Primeira Fase será realizada nas capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, enquanto a segunda fase será realizada nas capitais onde houver candidatos aprovados na Primeira Fase.

A prova objetiva da Primeira Fase será constituída de 73 questões, conforme o quadro a seguir:

Área de conhecimento Número de questões Pontuação máxima Caráter Língua portuguesa 10 10,00 pontos Eliminatório Língua inglesa 9 9,00 pontos História do Brasil 11 11,00 pontos História mundial 11 11,00 pontos Política internacional 12 12,00 pontos Geografia 6 6,00 pontos Economia 8 8,00 pontos Direito e direito internacional público 6 6,00 pontos Total 73 73,00 pontos

A prova objetiva da primeira fase foi aplicada no dia 08 de setembro de 2019, em dois períodos: o primeiro, iniciando-se às 9 horas e 30 minutos, com duração de 3 horas; e o segundo, iniciando-se às 15 horas, com duração de 3 horas.

Cada questão será composta por 4 (quatro) itens para julgamento. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o comando a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Serão convocados para a Segunda Fase os candidatos classificados dentro dos números previstos no quadro a seguir, respeitados os empates na última colocação:

Cargo Ampla concorrência Candidatos negros Pessoas com deficiência Total Terceiro-secretário da carreira de diplomata 150 40 10 200

A prova escrita de língua portuguesa será aplicada nas capitais onde houver candidatos aprovados na Primeira Fase, na data provável de 12 de outubro de 2019, e terá duração de 5 horas, com início às 14 horas.

Sobre

O CACD é o processo seletivo para ingresso na carreira de diplomata. Desde 1996, vem sendo realizado com a regularidade de pelo menos uma vez por ano. Sucede o exame vestibular para admissão no Curso de Preparação à Carreira de Diplomata (CPCD), o qual vigorou até 1995. Desde a edição de 2002, o CACD é realizado com a colaboração do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CEBRASPE/UnB). Trata-se de concurso de abrangência verdadeiramente nacional, pois todas as fases são aplicadas em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

A aprovação no CACD habilita o candidato a ingressar no cargo de terceiro secretário da carreira de diplomata de acordo com a ordem de classificação obtida e a matricular-se no Curso de Formação do Instituto Rio Branco.