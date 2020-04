Concurso DMAE de Porto Alegre RS 2020 tem inscrições prorrogadas

Edital tem 02 vagas de nível médio/técnico na autarquia municipal

O Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre (DMAE) retificou edital de concurso público para preenchimento de 02 vagas em cargos de níveis médio/técnico.

Conforme o documento de retificação (retificação I), o concurso público teve suas inscrições prorrogadas e agora vai até o dia 11 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora Objetiva Concurso. O valor da inscrição oscila entre R$ 115,88 a R$ 154,51.

PROVAS

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova prática. As avaliações serão aplicadas em data prevista no dia 14 de junho de 2020.

A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.



