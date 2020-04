Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Campo Mourão PR 2020: EDITAL retificado

A Prefeitura Municipal de Campo Mourão PR retificou edital de concurso público para preenchimento de 22 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, no edital de concurso público houve alteração no conteúdo programático de diversos dos cargos ofertados.

As oportunidades são para os cargos: Médico Clínico Geral Plantonista; Médico Dermatologista (1); Médico do Trabalho (1); Monitor Social; Operador de Máquinas; Orientador Educacional (2); Administrador; Auditor de Tributos; Coveiro; Fiscal Municipal; Médico Auditor (2); Médico Clínico Geral (2); Procurador Jurídico; Professor de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (1); Médico Ginecologista (2); Médico Infectologista (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Pediatra (2); Médico Pediatra Plantonista; Médico Pneumologista (1); Médico Psiquiatra (1); Agente Comunitário de Saúde; Agente de Endemias; e Médico ESF (5).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 18 de março (a partir das 10h) até às 17h do dia 15 de abril de 2020, no site oficial da FAUEL. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 120,00.

PROVAS

O certame contará com as seguintes etapas:

–> Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova de títulos;

–> Perícias médicas e procedimentos admissionais.

As avaliações serão aplicadas em data prevista para o dia 17 de maio de 2020. O concurso e processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso