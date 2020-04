Concurso e Processo seletivo Prefeitura de Treze Tílias SC 2020 tem EDITAL retificado

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Treze Tílias retifica novamente editais (nº 01 e 02/2020) de concurso e processo seletivo que visa o preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 26 de abril de 2020, foram suspensas e agora passam a serem previstas para o dia 7 de junho de 2020.

CONCURSO: Motorista de Veículos Leves; Fonoaudiólogo (1); Profissional de Educação Física (4); Artífice de Obras e Serviços Públicos (2); Farmacêutico/ Bioquímico (1); Professor – Língua Alemã (2); Professor – Geografia (1); Orientador Social (1); Médico Pediatra (1); e Atendente de Farmácia (1).

PROCESSO SELETIVO: Instrutor de Artes e Ofícios – Tricô/Crochê (1); Instrutor de Artes e Ofícios – Artesanato (1); Instrutor de Artes e Ofícios – Culinária (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 877,09 e R$ 10.574,86, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até o dia 10 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora UNOESC. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá em prova objetiva e prova escrita (para todos) com questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 07 de junho de 2020, em locais e horários a serem informados.

O concurso público é válido por 24 meses e processo seletivo por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso