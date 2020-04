Concurso Guarda Municipal de Boa Vista RR: EDITAL suspenso temporariamente

Em Roraima, a Prefeitura Municipal de Boa Vista retificou edital de concurso público que visa o preenchimento de 50 vagas em cargo de Guarda Civil Municipal 3ª Classe A-1.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve suas próximas etapas suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

Do quantitativo de inscritos, 8.405 candidatos, 1.136 faltaram e já estão eliminados, o que representa 13,52% do número total de inscritos.

De acordo com o edital, a função que exige o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “B”. O salário oferecido será de R$ 1.135,02, mais benefícios.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 23h59min do dia 05 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Selecon. A taxa de inscrição custou R$ 120,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Avaliação Psicológica (caráter eliminatório);

–> Exame Médico (caráter eliminatório);

–> Exame de Aptidão Física (caráter eliminatório);

–> Curso de formação (caráter classificatório e eliminatório).

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos) com 80 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de direito (constitucional; direito penal e direito administrativo), legislação extravagante, legislação da GCM/BV e informática.

As avaliações foram aplicadas no dia 19 de janeiro de 2020. Os gabaritos preliminares já podem ser consultados (clique aqui e veja).

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal Prefeitura de Boa Vista RR 2019

: Guarda Municipal Prefeitura de Boa Vista RR 2019 Banca organizadora : Selecon

: Selecon Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 50

: 50 Remuneração : R$ 1.135,02

: R$ 1.135,02 Inscrições : até 05 de janeiro de 2020

: até 05 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 120,00

: R$ 120,00 Provas : 19 de janeiro de 2020

: 19 de janeiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL GURDA MUNICIPAL DE BOA VISTA RR 2019