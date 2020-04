Concurso Guarda Municipal de São José dos Pinhais PR 2020 tem EDITAL suspenso

No Estado do Paraná, a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais retifica edital de concurso público para preenchimento de 04 vagas de nível médio no cargo de Guarda Municipal, sendo três vagas para candidatos no sexo masculino e uma vaga para feminino.

Conforme o documento de retificação, foram suspensas temporariamente as etapas concurso público devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”. O salário oferecido será de R$ 2.753,92, mais vale-refeição no valor de R$ 638,00, além de 30% acrescido de adicional de periculosidade.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 13 de fevereiro (a partir das 17h) até o dia 13 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora FAUEL. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova escrita objetiva de múltipla escolha (caráter classificatório e eliminatório);

–> Exames médicos (caráter eliminatório);

–> Teste de aptidão física (caráter classificatório e eliminatório);

–> Avaliação psicológica (caráter eliminatório);

–> Investigação de conduta (caráter eliminatório).

As avaliações seriam realizadas em data provável no dia 26 de abril, em locais e horários a serem a partir do dia 17 de abril. Os gabaritos provisórios seriam divulgados no dia 29 de abril no site FAUEL.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

ATRIBUIÇÕES

Descrição resumida

I- executar policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado na proteção da população, bens, serviços e instalações do Município; II – desempenhar atividades de proteção do patrimônio público, guardando-os, vigiando os contra danos e atos de vandalismo; III – fiscalizar, orientar e controlar o trânsito municipal de pedestre e veículos nas áreas de sua atuação; IV – operar equipamentos de comunicação e equipamentos tecnológicos de monitoramento de alarmes e câmeras de vídeo; V – dirigir viaturas conforme escala de serviço; VI – elaborar relatórios de suas atividades; VII – prestar colaboração e orientação ao público em geral; VIII – apoiar e garantir as ações fiscalizadoras e o serviço de responsabilidade do Município; IX – executar atividades de socorro e proteção as vítimas de calamidades, participando de ações de defesa civil, colaborando também na prevenção e controle de incêndios e inundações, quando necessário; X – cumprir fielmente as ordens emanadas de seus superiores hierárquicos; XI – conduzir ao distrito policial pessoas surpreendidas na prática de delitos ou atos antissociais, se necessário, informando a central de comunicação; XII – zelar pelo cumprimento das normas de trânsito; XIII – zelar pelo cumprimento das normas internas do Departamento da Guarda Municipal, preservando o bom nome da corporação; XIV – fazer rondas nos períodos diurno e noturno, conforme escala, fiscalizando a entrada e saída, o acesso de pessoas, veículos e equipamentos nas dependências de repartições públicas; e XV – desempenhar outras atividades correlatas.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal de São José dos Pinhais PR

: Guarda Municipal de São José dos Pinhais PR Banca organizadora : FAUEL

: FAUEL Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 04

: 04 Remuneração : até R$ 2.753,92

: até R$ 2.753,92 Inscrições : 13 de fevereiro a 13 de março de 2020

: 13 de fevereiro a 13 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 26 de abril de 2020

: 26 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAS PR 2020

