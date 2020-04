Concurso Guarda Municipal Prefeitura de Campo Limpo Paulista SP 2020: EDITAL suspenso!

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 30 vagas no cargo de Guarda Civil Municipal, sendo 20 vagas para candidatos masculino e 10 vagas para feminino.

Conforme o documento de retificação, o concurso púbico foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

De acordo com o edital, a função exige o ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), mais Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “A” e “B”. O salário oferecido será de R$ 1.667,00, mais adicional de 40%, totalizando R$ 2.333,80.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderão se inscrever até o dia 12 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora IBAM SP. A taxa de inscrição está fixada em R$ 76,50.

PROVAS

O concurso consistirá nas seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos;

–> Provas de aptidão física (caráter eliminatório);

–> Avaliação Psicológica;

–> Exame Médico;

–> Investigação Social;

–> Curso de Formação de Guarda Municipal (caráter eliminatório), conforme Matriz Curricular Nacional do SENASP.

As avaliações seriam aplicada no dia 05 de abril de 2020. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

ATRIBUIÇÕES

Executar a vigilância de próprios municipais e áreas adjacentes;

Providenciar medidas necessárias a evitar delitos contra o patrimônio, prevenir incêndios e outros danos nos próprios municipais;

Atender as reclamações de perturbações de repouso dos munícipes;

Orientar os usuários dos bens públicos;

Zelar pelo cumprimento dos regulamentos relativos aos próprios municipais, no que for de sua competência;

Prevenir incêndios nos bosques e acionar medidas visando a sua extinção;

Portar a arma da corporação em serviço, armando e desarmando nas trocas de plantão, quando for o caso;

Fiscalizar a utilização de logradouros públicos;

Manter a vigilância nas feiras livres;

Percorrer sistematicamente o setor ou o distrito que lhe for confiado, observando pessoas e estabelecimentos que lhe for determinado por seus superiores;

Intervir em casos de acidente, incêndios, enchentes e outros sinistros, para providenciar e tomar as medidas mais urgentes;

Manter o registro de suas atividades de vigilância e fiscalização, elaborando relatórios de ocorrências;

Zelar pela limpeza e manutenção de seu vestuário e equipamentos;

Guardar o devido respeito e obediência as autoridades e seus superiores;

Portar-se com correção e urbanidade;

Registrar sua passagem na sede da Guarda Municipal;

Executar outras tarefas afins;

Atender prioritariamente as solicitações de urgência da Defesa Civil e Assistência Social;

Comparecer 15 minutos antes de iniciar o trabalho;

Conservar-se respeitoso e disciplinado na presença de superiores;

Quando chamado por qualquer pessoa do povo, atender e prestar auxílio no que for necessário;

Prevenir desordens e efetuar prisões em caso de flagrante delito.

Informações do concurso

Concurso : Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista SP

: Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista SP Banca organizadora : IBAM SP

: IBAM SP Escolaridade : médio

: médio Número de vagas : 30

: 30 Remuneração : R$ 2.333,80

: R$ 2.333,80 Inscrições : até 12 de março de 2020

: até 12 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 76,50

: R$ 76,50 Provas : 05 de abril de 2020

: 05 de abril de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL GUARDA MUNICIPAL CAMPO LIMPO PAULISTA SP 2020