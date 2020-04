Concurso IPREV de Mariana MG 2020: EDITAL suspenso temporariamente

Em Minas Gerais, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da cidade de Mariana (IPREV Mariana) retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 04 vagas em cargos de níveis médio e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público foi suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Advogado Autárquico (02 vagas), Contador (01 vaga) e Auxiliar Administrativo (01 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.647,69 e R$ 3.980,00, por carga horária de 20 horas semanais.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderão se inscrever entre o período de 02 de março (a partir das 12h) até as 23h59min do dia 01 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Fundação Cefet Minas. O valor da inscrição varia entre R$ 60,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá em prova objetiva (para todos) com 40 questões de língua portuguesa, informática, legislação e conhecimentos específicos; mais prova de títulos (caráter classificatório) para os cargos de Contador, Advogado Autárquico.

As avaliações seriam aplicadas no dia 03 de maio, em locais e horários a serem informados no dia 24 de abril via cartão definitivo de inscrição.

Atribuições dos cargos

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição resumida: Auxiliar o Diretor Presidente – DP, o Diretor Administrativo / Financeiro, o Diretor Previdenciário e o Controlador Interno no desempenho de suas atribuições; Receber e processar os requerimentos de benefícios, averbações e outros correlatos às atividades do RPPS; Instruir todos processos administrativos previdenciários, controlando prazos, localização, encaminhamentos e atualizações; Atender os segurados do RPPS e demais interessados, prestando-lhes toda orientação necessária à defesa de seus direitos e interesses; Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar, redigir, digitar textos, relatórios e planilhas de cálculos; Registrar, conferir, triar, distribuir, classificar, arquivar documentos, segundo critérios e normas estabelecidos; Executar rotinas e procedimentos de controle, atualização de informações cadastrais e transposição de dados; Preparar e dar formas às atas de reuniões.

ADVOGADO AUTÁRQUICO

Descrição resumida: Redigir ou elaborar documentos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões relacionadas às Áreas do Direito, com observância da legislação, forma e terminologia adequadas aos assuntos em pauta, inclusive para utilização na defesa do IPREV; Emitir pareceres jurídicos específicos, de interesse da administração geral da autarquia; Propor e elaborar pareceres setoriais quanto aos aspectos jurídicos institucionais; Estabelecer e mantes contatos, por determinação superior, com entidades federais, estaduais, municipais e sociedade civil, visando obter dados e informações necessárias ao desenvolvimento de pareceres e manifestações do Instituto; Conceber e orientar técnica e juridicamente a execução de pesquisas e consultas na área jurídica, visando subsidiar estudos e pareceres; Representar judicial e extrajudicialmente a autarquia mandatória, nas ações em prestando assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiências e outros atos, para defender direitos ou interesses, por força dos poderes conferidos no mandato; Exercer atividades de assessoramento jurídico interno à Autarquia Gestora do RPPS; Promover medidas administrativas e judiciais para a proteção dos bens e patrimônio do IPREV.

CONTADOR

Realizar a conferência da documentação para realização dos respectivos registros; Escriturar os atos e fatos contábeis do fundo e analisar as respectivas contas; Realizar cálculos contábeis e patrimoniais; Realizar conciliações bancárias; Controlar contas a pagar e contas a receber; Emitir relatórios e balancetes contábeis; Controlar os inventários de bens patrimoniais e de almoxarifado; Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação; Assumir a responsabilidade técnica pelo controle contábil do IPREV MARIANA perante o conselho Municipal de Previdência, a Receita federal, o Tribunal de Contas, o Ministério da Previdência Social e demais entidades fiscalizadoras; Exercer outras atividades correlatas.

Informações do concurso