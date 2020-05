Concurso PF 2020 tem cronograma vazado com as datas oficiais dos editais

No fim de março, uma imagem de um suposto cronograma do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF) circulou nas redes sociais. Segundo fontes internas da corporação, o documento é verídico. Todas as datas mencionadas na imagem são verdadeiras, mas ainda não são oficiais. Curioso pra entender essa história?

Ainda não é possível cravar a abertura de um novo concurso público da PF em 2020, já que é necessário uma autorização do Governo Federal no Diário Oficial da União. No entanto, a existência desse cronograma é uma esperança para quem aguarda ansiosamente por um novo edital.

Segundo uma fonte da PF, o cronograma é verdadeiro. O cronograma (veja abaixo) se trata de uma proposta feita pela própria Polícia Federal, elaborada pela Divisão de Gestão de Pessoas da corporação, para ser enviada ao Governo.

Autorização 25/05/2020

25/05/2020 Assinatura do contrato com a banca 28/09/2020

28/09/2020 Publicação do edital para Agente e Papiloscopista 05/10/2020

05/10/2020 Publicação do edital para Delegado e Escrivão 22/11/2020

22/11/2020 Aplicação das provas objetivas e discursivas para Agente e Papiloscopista 07/02/2021

07/02/2021 Aplicação das provas objetivas e discursivas para Delegado e Escrivão 28/03/2021

28/03/2021 Aplicação de exame de aptidão física para Agente e Papiloscopista 11/04/2021

11/04/2021 Aplicação de exame médico para Agente e Papiloscopista: 17/05/2021

17/05/2021 Aplicação de avaliação psicológica 24/05/2021

24/05/2021 Aplicação de exame de aptidão física para Delegado e Escrivão 06/06/2021

06/06/2021 Exame médico para Delegado e Escrivão 11/07/2021

11/07/2021 Resultado final da primeira etapa para Agente e Papiloscopista 21/07/2021

21/07/2021 Avaliação psicológica para Delegado e Escrivão 26/09/2021

26/09/2021 Resultado final da primeira etapa para Delegado e Escrivão 21/12/2021

Segundo uma fonte da corporação ao site Folha Dirigida, o documento com o cronograma acima foi criado e enviado ao governo como uma sugestão para o próximo concurso da Polícia Federal. Conforme o calendário, o concurso da PF 2020 seria autorizado no dia 25 de maio. Todas as datas são previsões.

Ainda de acordo com a fonte, a falta de definição de abertura do concurso também pode ser dada em virtude da atual crise que o país se encontra por causa do coronavírus. Por esse momento de calamidade, o Governo não oferece nenhuma certeza de medida que não seja voltada ao Coronavírus.

Concurso Polícia Federal: Cronograma confirma cargos

O cronograma elaborado pela Polícia Federal traz uma informação importante: os cargos que a Polícia Federal têm interesse em ofertar. A corporação espera um aval para praticamente todos as carreiras da área policial, com exceção do perito, sendo elas: agente de polícia; escrivão; delegado; e papiloscopista.

Saiba mais sobre os cargos:

DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial.

ATRIBUIÇÕES: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação; orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais; participar do planejamento de operações de segurança e investigações; supervisionar e executar missões de caráter sigiloso; participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.

SALÁRIO: R$ 22.672,48.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada a competência da Polícia Federal; proceder à busca de dados necessários; executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações; executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves; auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

SALÁRIO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva

ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação; atuar nos procedimentos policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em diligências policiais; responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de apreensão; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

ATRIBUIÇÕES: executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de coleta, revelação, levantamento e armazenamento de fragmentos e impressões papilares, exames e laudos oficiais papiloscópicos, representação facial humana; operação e gestão de bancos e sistemas automatizados de identificação civil e criminal; assistir à autoridade policial; desenvolver estudos na área de papiloscopia; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

REMUNERAÇÃO: R$ 11.983,26.

JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

Etapas do Concurso Polícia Federal PF

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrange as seguintes fases:

a) prova(s) objetiva(s), para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

f) avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

g) avaliação psicológica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

h) avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

A segunda etapa do concurso público consiste de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.

Último concurso da Polícia Federal

Em 2018, a Polícia Federal abriu edital para preenchimento de 500 vagas. As oportunidades do concurso da Polícia Federal foram destinadas aos cargos de Agente Policial (180 vagas), Delegado de Polícia (150 vagas), Papiloscopista (30 vagas), Perito Criminal (60 vagas) e Escrivão (80 vagas). O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe Cespe/UnB) teve a responsabilidade do certame.

A Polícia Federal recebeu a participação de 147.744 inscritos. O cargo de maior procura foi o de Agente de Polícia Federal, com 92.671 interessados. Com 180 vagas, a concorrência geral foi de aproximadamente 514 candidatos por vaga.