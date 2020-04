Concurso PM 2020 abre matrículas HOJE para nível médio! Salário de R$ 3.268,33

A partir desta terça-feira, 14 de abril, as inscrições do novo edital de concurso público para Polícia Militar do Estado de São Paulo (Concurso PM SP 2020) para o cargo de aluno-oficial, cargo de nível médio estão abertas. Serão oferecidas, ao todo, 130 vagas.

Além da escolaridade, o candidato deverá ter de 17 a 30 anos e altura mínima de 1m55 (mulher) e 1m60 (homens). As vagas são para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

Os salários vão chegar a R$ 3.268,33, distribuído da seguinte forma:

padrão no valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), Regime Especial de Trabalho Policial (RETP);

valor de R$ 1.262,23 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) e insalubridade,

valor de R$ 743,87 (setecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

O aluno-oficial, cumprindo as condições para a posse o Aluno-Oficial PM cursará a graduação, Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, de forma sequencial e consecutiva, que se destina a formar, com solidez teórica (Ciência Política, Didática, Sociologia, Gestão de Finanças etc) e prática (Educação Física, Técnicas de Direção Policial Preventiva, Procedimentos Operacionais Padrão, Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi, Ordem Unida, Maneabilidade Básica à Cavalo etc), o profissional ocupante do posto inicial de Oficial, tornando-o apto à gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária e direitos humanos, além de outras definidas em lei.

Inscrição Concurso PM SP 2020 – Aluno-Oficial

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 14 de abril e 14 de maio de 2020, no site oficial da banca organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) – https://portal.fgv.br/. A taxa de inscrição custa R$130,00.

Etapas do concurso PM SP 2020

O concurso da Polícia Militar de São Paulo PM/SP 2020 vai contar com:

Prova Objetiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Dissertativa , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; Exames de Aptidão Física , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames de Saúde , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Exames Psicológicos , de caráter eliminatório;

, de caráter eliminatório; Avaliação da Conduta Social , da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório;

, da Reputação e da Idoneidade, de caráter eliminatório; Análise de Documentos, de caráter eliminatório.

Prova objetiva

A prova objetiva será aplicada no dia 12 de julho de 2020, com início às 08 horas, com duração de 04 horas. Serão 80 questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada uma.

Ciências Humanas e suas Tecnologias – 20 (vinte) questões : História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06);

: História: (06); Filosofia (04); Sociologia (04); Geografia (06); Linguagens e Códigos – 24 questões : Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06);

: Língua Portuguesa e Interpretação de texto (18 questões); Língua Inglesa ou Espanhola (06); Matemática e Ciências da Natureza – 30 questões : Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e

: Matemática (12); Física (06); Química (06); Biologia (06); e Conhecimentos Específicos – 06 questões: Noções de Administração Pública (02) e Noções Básicas de Informática (04).

De acordo com o edital, vai ser considerado aprovado o candidato que conseguir 40 pontos em 80 disponíveis, ou seja, acertar pelo menos a metade da prova.

Prova discursiva

A Prova Dissertativa, com data prevista para aplicação em 12 de julho de 2020, com início às 14h00, será realizada no mesmo local da Prova Objetiva.

A Prova Dissertativa (Parte II), com duração de 2 (duas) horas, vai ser composta de uma redação dissertativa-argumentativa, na qual se espera que o candidato produza uma dissertação em prosa na norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Ele deverá demonstrar domínio dos mecanismos de coesão e coerência textual, considerando a importância de apresentar um texto bem articulado.

O candidato receberá o caderno pré-identificado e deverá conferir seu nome, número do documento, cargo almejado e assinar no local reservado. A prova deverá ser feita com caneta esferográfica fabricada em material transparente, de tinta preta (preferencialmente) ou azul, com grafia legível, a fim de não prejudicar o seu desempenho quando da correção pela Banca Examinadora, não sendo permitida a interferência e a participação de terceiros, salvo o caso em que o candidato tenha solicitado condição especial para a realização das provas.

A prova deverá ser manuscrita e não poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não o preestabelecido, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de ser anulada.

Prova física

A aplicação dos Exames de Aptidão Física vai ser realizada sob responsabilidade da Escola de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O teste físico, de caráter eliminatório, vai ser composto, além da aferição de altura, pelos seguintes exames:

teste de flexão e extensão de cotovelos, por meio do teste dinâmico de barra para homens e isometria na barra fixa para mulheres;

resistência abdominal, em decúbito dorsal (tipo remador);

corrida de 50 (cinquenta) metros;

corrida de 12 (doze) minutos; e

prova de habilidade específica, composta por uma prova de natação.

Informações do concurso