Concurso Polícia Civil 2020: Edital nesta quarta com 400 vagas! Até R$13mil

A Polícia Civil do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PC PR) nesta quarta-feira, 08 de abril. A confirmação é do delegado e membro conselheiro da instituição, Alexandre Macorin.

Em publicação em rede social, Macorin confirmou que o edital contará com diferenças em relação aos certames anteriores. No entanto, ele não especificou quais seriam, o que deve ser confirmado somente com a publicação do edital.

Os últimos acertos estão sendo feitos em conjunto com a empresa responsável pelo concurso. A banca organizadora do novo concurso da corporação será a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR). O contrato com a banca organizadora foi divulgado no Diário Oficial do dia 17 de março.

“Logo, logo, teremos a notícia do concurso da Polícia Civil, que faremos também com toda honra”, disse o reitor da Universidade. A banca também é responsável pelo concurso da PM-PR e Bombeiros-PR. Serão abertas nada menos que 400 vagas para PC-PR.

O edital do concurso PC-PR 2020 contará com 400 vagas distribuídas entre os cargos de Investigador (300), Papiloscopista (50) e Delegado (50). No momento, o concurso ainda não tem data para ser publicado. Segundo informações da assessoria da PC-PR, os trâmites estão sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

O Concurso PC PR

Para concorrer ao cargo de Investigador exige formação em qualquer curso de graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B ou superior. O salário é de R$ 5.478,49.

O cargo de Papiloscopista também exige nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$5.752,41, após aprovação no concurso público.

A função de Delegado exige bacharelado em Direito. A remuneração inicial passa dos R$13 mil mensais. Os policiais ainda têm direito a diversos benefícios e gratificações.

Últimos concursos da PC PR

O último edital de Investigador da Polícia Civil do Paraná foi divulgado em 2009 pela Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (COPS). Além das vagas de Investigador, o edital contou com vagas para Escrivão e Papiloscopista. Todas as fases do certame foram realizadas em Curitiba, inclusive nos casos de condições especiais.

O concurso contou com:

Prova Preambular de Conhecimentos Gerais (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova de Conhecimentos Específicos (de caráter eliminatório e classificatório);

Prova de Higidez Física (de caráter eliminatório);

Prova de Aptidão Física (de caráter eliminatório);

Prova de Investigação de Conduta (de caráter eliminatório).

A prova objetiva do concurso contou com 50 questões, sendo 25 de conhecimentos gerais e 25 de conhecimentos específicos, sendo considerados aprovados, os candidatos que acertassem no mínimo 13 questões e nota 5,2 em cada prova uma das provas (gerais e específicos).

A avaliação de conhecimentos gerais contou com questões de Língua Portuguesa (10), Economia e Demografia Paranaense (07), Noções de Informática (04) e Raciocínio Lógico (04). Já a prova de Conhecimentos Específicos contou com questões de Noções do Estatuto da Polícia Civil (05), Noções de Direito Penal (04), Noções de Direito Constitucional (04), Noções de Direito Administrativo (04), Noções de Direito Processual Penal (04) e Noções de Legislação Específica (04).

A prova de aptidão física contou com corrida de segmento, flexão abdominal, salto em extensões, impulsão vertical, escalada (rede de abordagem) e corrida aeróbica (12 minutos).

Para o cargo de Escrivão, o último edital foi divulgado em 2018 para o preenchimento de 100 vagas. Sob organização da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o certame contou com 30 vagas para Curitiba (capital) 20 para a região metropolitana; e 50 para cidades localizadas no interior do estado.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisou ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou certidão que comprove ter o candidato colado grau e, neste caso, com a comprovação de estar sendo providenciado o registro do diploma, na forma da lei.

O salário do cargo foi de R$ 5.752,41 (cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Informações do concurso