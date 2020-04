Concurso Prefeitura Areado MG 2020: Provas suspensas devido ao Covid-19

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Areado retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 89 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

Conforme o documento de retificação, a aplicação das provas objetivas, previstas para o próximo dia 26 de abril de 2020, foram suspensas temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de:

Cargo Vagas Nível Agente Administrativo 9 Médio Agente de Saúde e Administração 5 Fundamental Analista de Educação Básica – Bibliotecário 1 Superior Analista de Educação Básica -Nutricionista 2 Superior Analista de Educação Básica – Psicólogo Escolar 1 Superior Assistente Administrativo 6 Médio Assistente Financeiro e Contábil 1 Médio Secretário Escolar 6 Médio Auxiliar Administrativo 20 Fundamental Auxiliar de Consultório Odontológico 3 Fundamental Auxiliar de Serviços de Educação Básica 12 Alfabetizado Auxiliar de Serviços Gerais 6 Alfabetizado Controlador Geral 1 Superior Especialista em Educação Básica 2 Superior Fiscal Municipal 1 Médio Fiscal Sanitário 1 Médio Mecânico de Máquina Leve 2 Fundamental Mecânico de Máquina Pesada 2 Fundamental Médico 4 Superior Motorista (CNH D) 6 Alfabetizado Odontólogo 2 Superior Oficial Especializado 1 Alfabetizado Operador de Máquina Leve 6 Alfabetizado Operador de Máquina Pesada 6 Alfabetizado Professor de Atividades Físicas e Esportivas 2 Superior Professor de Educação Básica – PEB IB 7 Superior Secretário Geral da Prefeitura 1 Médio Técnico de Nível Médio 3 Médio Técnico de Nível Médio em Saúde 2 Médio Assistente Social 3 Superior Farmacêutico 2 Superior Fisioterapeuta 2 Superior Enfermeiro 1 Superior Técnico em Construção Civil 1 Superior Tesoureiro 1 Médio

Os salários oferecidos chegam até R$ 4.596,10, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever até as 21h do dia 01 de abril de 2020, no site oficial da banca organizadora Seap Concursos. O valor da inscrição varia entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões de múltipla escolha. As avaliações seriam aplicadas em data prevista no dia 26 de abril, em locais a serem informados em data oportuna.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

