Concurso Prefeitura de Almirante Tamandaré do Sul RS 2020: EDITAL suspenso

o Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul retifica edital de concurso público que visa o preenchimento de 13 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Conforme o documento de retificação, o concurso público teve seu cronograma suspenso temporariamente devido as medidas nacionais visando a contenção da proliferação da pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus). Novas datas devem ser divulgada em momento oportuno.

As vagas destinadas são para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Dentista ESF, Fisioterapeuta, Professor de Classe Especial, Professor de Português, Agente Administrativo , Agente Administrativo Auxiliar , Agente Comunitário de Saúde, Agente de Controle Interno, Agente de Serviços, Professor de Educação Infantil, Professor de Anos Iniciais, Psicólogo CRAS, Servente, Zelador, Assistente Social, Motorista, Nutricionista e Operador de Máquinas. Os salários oferecidos chegam até R$ 5.883,65.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre o período de 17 de dezembro de 2019 até as 12h do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Objetivas. O valor da inscrição varia entre R$ 40,00 e R$ 100,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova prática para o cargo de Operador de Máquinas; mais prova de títulos para Professores. As avaliações foram realizadas no dia 09 de fevereiro de 2020.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso